Görvälns Slott AB / Kockjobb / Järfälla
2025-09-21
Görvälns Slott är ett av Sveriges främsta boutiquehotell, vackert beläget i ett naturreservat vid Mälaren i Järfälla - bara 2,5 mil från Stockholms city. Här kombineras stil, kvalitet och personlighet i varje detalj. Vår köksfilosofi är rotad i hållbarhet och gastronomisk excellens, och vi är på en resa mot att bli en av Sveriges bästa matdestinationer utanför Stockholm.
Vi odlar en stor del av våra grönsaker och örter själva. Det vi inte hämtar från den egna trädgården eller naturreservatet runt oss, köper vi i första hand från noggrant utvalda lokala producenter. Vi brinner för råvaror med smak, omtanke och ursprung - och vi letar nu efter en kock som delar vår passion.
Vi söker dig som:
Har en genomförd kockutbildning
Har minst 4 års yrkeserfarenhet som kock
Älskar matlagning och vill utvecklas i ett kreativt kök
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett öga för detaljer och en känsla för ordning och struktur
Är positiv, flexibel och prestigelös
Inte har något emot att då och då möta gäster i matsalen
Har körkort och gärna tillgång till bil - det är svårt att ta sig hit kommunalt om du inte bor i närheten
Vi erbjuder dig:
Ett varierat och inspirerande arbete med hög gastronomisk nivå
Stora möjligheter att påverka, utveckla och skapa med frihet
Ett härligt team med stark sammanhållning och arbetsglädje
Fantastisk arbetsmiljö mitt i naturen
Hälsosam och god personalmat
Friskvårdsbidrag och utvecklingsbidrag
Inspirationsresor och rabatter på hotellupplevelser
Kollektivavtal och lön enligt överenskommelse
För att trivas hos oss tror vi också att du gillar inredning, design, hållbarhet och att röra på dig - vi jobbar i en miljö där livsstil, välmående och mat hänger tätt samman.
Arbetstiderna är förlagda till både dag- och kvällspass, måndag till lördag. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse och vi intervjuar löpande.
Känner du att nästa steg i din karriär är att vara med och utveckla Görvälns Slott till Stockholms bästa gastronomiska destination - då ser vi fram emot att höra från dig.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till Teamtailor så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail eller telefon.
Varmt välkommen till oss på Görvälns Slott!
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Görvälns Slott AB
http://www.gorvalnsslott.se
