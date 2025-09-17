Kock
2025-09-17
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för fysisk samhällsplanering, teknisk förvaltning av fastigheter och gator, lokalvårds- och måltidsverksamhet samt handläggning av ärenden inom plan- och byggområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fem enheter och det är plan, bygg och MEX, lokalvård, två måltidsenheter och tekniska enheten som inkluderar gata/park och fastighet.
Vill du förstärka vårt team som skapar näringsrika och tilltalande måltider till våra gäster? Vi välkomnar nu dig som vill utvecklas tillsammans med oss och våra kök.
Som kock hos oss så kommer du erbjudas en pooltjänst som innebär att du får en unik möjlighet att jobba i alla våra kök, tillhörande förskolor, skolor och äldreboenden. Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning. Vi tror på måltiden som helhet och har som mål att all mat ska tillagas från grunden, med så lite halvfabrikat som möjligt. Vi hoppas att du vill dela vår målbild och har den rätta känslan för att maten ska vara god, näringsriktig och tilltalande för ögat. Hos oss kommer du få ett stimulerande arbete i en kommun med högt uppskattad måltidsverksamhet.
Vi erbjuder dig
- Vi har väl utrustade kök, var av flera är relativt nybyggda eller renoverade.
- Vi har trevliga matsalsmiljöer till våra gäster.
Beskrivning av jobbet
Som kock i våra kök ska du tillaga en god och näringsriktig måltid av god kvalitét till våra gäster. Du kommer bereda och tillaga måltider till verksamhetens gäster, oftast direkt från råvara, och tillsammans med dina kollegor ansvarar ni för att säkerställa en god livsmedelshygien. Du tar emot, kontrollerar och packar upp inleveranser av varor och livsmedel samt vid behov genomför beställningar för verksamhetens servering samt förbrukningsmaterial.
Vi söker dig som har:
- en kock- eller storköksutbildning
- att ha arbetat i storkök och/eller restaurang
- att vara förtrogen med olika regelverk såsom livsmedelshygien och egenkontroll.
- att ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
- meriterande om du har utökad kunskap och erfarenhet av dietkoster och konsistensanpassade koster
Om du är en person som tycker det är naturligt att ta ett stort eget ansvar, är noggrann och har god organisationsförmåga så väntar ett omväxlande arbete för dig. Om du dessutom är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta i grupp så tror vi att vi kommer trivas bra tillsammans. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi vill informera dig om
- Tjänsten innebär ett vikariat med möjlighet till förlängning
- Tjänsten innebär en pooltjänst och du kommer arbeta flexibelt på alla våra boenden, förskolor och skolor. Körkort och tillgång till egen bil är därför ett krav.
- Vi kommer att använda oss av språktester för att verifiera din förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
- Vi vill gärna att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
- Vi kommer genomföra intervjuer löpande, så du är välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
• genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
