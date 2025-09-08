Kock
2025-09-08
Två Skyttlar söker en Kock till vårt fantastiska team i köket!
Vill du arbeta på en plats där passion för mat och service står i centrum - året runt?
Nu söker vi en utbildad kock till vårt team på Två Skyttlar, en naturnära och levande mötesplats i Örby, Marks kommun. Här möts konferensgäster, privatgäster, företag, turister & bröllopspar - och vi erbjuder mat- och serviceupplevelser i absolut toppklass.
Om tjänsten
Tjänst: Kock (Heltid)
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Arbetstider: Varierande - dagtid, kvällar och helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Plats: Två Skyttlar, Örby - Marks kommun. Vi ligger lantligt till, och det är svårt att ta sig hit med kollektivtrafik. Körkort och bil (eller annat fordon) är nödvändigt för att kunna arbeta hos oss.
Vi söker dig som:
Är utbildad kock
Älskar att arbeta med lokala råvaror och säsongsanpassade menyer
Har ett högt kvalitetstänk och blick för detaljer
Är en lagspelare som trivs i ett köksteam med högt tempo
Vill vara en del av att skapa helhetsupplevelser för våra gäster
Meriterande är erfarenhet från att arbeta i restaurangkök
Vi erbjuder:
Vi är medlemmar i VISITA och har kollektivavtal.
Som anställd hos oss får man förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, rabatterade hotellvistelser och gemensamma personalaktiviteter.
En arbetsplats där vi tror på en hållbar & inspirerande arbetskultur där vår personal får växa och utvecklas. Vi strävar efter att vara; Professionella- vi gör det med kvalitet, Engagerade - vi gör det med hjärta, Välkomnande - vi gör det tillsammans och välkomnar alla hem till oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobb@tvaskyttlar.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Görväst AB
(org.nr 556304-8353), http://www.tvaskyttlar.com
Öresjövägen 46 (visa karta
)
511 92 ÖRBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Två Skyttlar Jobbnummer
9498445