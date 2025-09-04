Kock
2025-09-04
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos S.B Naeini AB i Höganäs
Vi på Höganäs Hamnkrog söker nu erfaren personal till köket.
• Vi söker dig som har erfarenhet av att vara i både varmkök och kallkök.
• Är över 20 år
• Är positiv, ansvarstagande och stresstålig.
• Trivs i högt tempo och att jobba i ett team.
Vi erbjuder ett härligt gäng kollegor och en möjlighet att utvecklas inom köket.
Arbetstiden gäller både dag, kvällar och helger.
Start enligt överenskommelse.
Skicka in cv till info@hoganashamnkrog.se
eller kom förbi och presentera dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
mejl/på plats
E-post: info@hoganashamnkrog.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S.B Naeini AB
(org.nr 556571-1792)
Småbåtshamnen 26 (visa karta
)
263 39 HÖGANÄS Arbetsplats
Höganäs Hamnkrog Jobbnummer
9492872