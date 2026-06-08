Underläkare leg till framtidens vårdcentral
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Läkarjobb / Borlänge Visa alla läkarjobb i Borlänge
2026-06-08
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Hedemora
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du vara med och utveckla framtidens vårdcentral?
Region Dalarna arbetar med omställning till framtidens hälso- och sjukvårdssystem, God och Nära vård med primärvården som nav. Vårdcentral Kvarnsveden är en av tre offentligt drivna vårdcentraler i Borlänge och har cirka 12800 listade patienter och runt 50 anställda.
Hos oss står teamarbete, god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet i centrum. Vi söker nu underläkare som vill arbeta i en verksamhet där vi tillsammans utvecklar primärvården. Vårt mål är att skapa en hållbar arbetsplats där rätt kompetens gör rätt saker, där teamet runt patienten är starkt och där kvalitet och kontinuitet är självklara delar av vardagen.
Som underläkare hos oss blir du en central del av ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer och andra yrkesgrupper. Tillsammans arbetar vi strukturerat för att:
ge trygg, säker och tillgänglig vård
förbättra arbetsmiljö och arbetsflöden
stärka kontinuitet och kvalitet i primärvården
Vi arbetar aktivt med förbättringsarbete och ser gärna att du vill bidra till utvecklingen av framtidens arbetssätt i primärvården.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande underläkare hos oss erbjuder vi dig ett utmanande och omväxlande jobb. Vikariatet sträcker sig till december 2027.
Arbetet är varierande med patienter i alla åldrar och situationer. Du kommer att arbeta självständigt med mottagningsarbete med både akuta bedömningar och baskontroller av t.ex. diabetes och hypertoni. På plats finns alltid en tillgänglig läkare att konsultera. Varje vecka har läkarna kollegiala läkarmöten och kontinuerliga utbildningar planeras in. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad underläkare, alternativt
har kunskaper i journalsystemet Cosmic
har slutfört din läkarexamen
behärskar det svenska språket i tal och skrift (C1-nivå)
har ett intresse för primärvård.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral alternativt arbetat på annan mottagning.
Du har god kommunikativ förmåga och kan samarbeta med andra men också arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du har god empatisk förmåga, ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:570". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Emma Lissel Palander Emma.LisselPalander@regiondalarna.se Jobbnummer
9951851