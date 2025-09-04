Kock
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Annorlunda Event Stockholm AB i Stockholm
Annorlunda Event & Catering söker nu förstärkning i vårt varma och kalla kök. Vi söker en passionerad och flexibel kock som vill vara med och skapa unika matupplevelser - allt från intima middagar i skogen till storslagna företagsevent i oväntade miljöer.
Vi söker dig som främst vill jobba fasta tider dagtid, men som även ibland är med ute på våra event. Vårt kök ligger centralt vid Östermalmstorg.
OM ROLLEN
Som kock hos oss får du:
Skapa menyer tillsammans med vårt kreativa team
Laga mat på plats under event - ibland i ett fältkök, ibland i en herrgård, ibland i ett tält under stjärnorna
Ha nära kontakt med kunder och gäster
VI SÖKER DIG SOM:
Har som har minst 5 års yrkeserfarenhet som kock
Trivs i en varierad och händelserik miljö
Är lösningsorienterad och klarar av att improvisera
Gillar att jobba i team, men är också självgående
Har körkort B
Har ett öga för presentation och detaljer
VI ERBJUDER:
Möjlighet att påverka menyer och upplägg
Ett tight team med passion för mat och service
Välkommen med din ansökan önskar
Ulrika, Fredrik & Peter
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: work@annorlunda.se
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Annorlunda Event Stockholm AB
Jungfrugatan 19
114 44 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Annorlundas Kök
Fredrik Fellenius fredrik@annorlunda.se
