Kock
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en person älskar matlagning och som har ett öga för detaljer. Du bör vara flexibel och kunnajobba dagar, kvällar och helger.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att laga mat från grunden, varabehjälplig till vår kökschef, stå i luckan, förbereda mat för kommande dag och vara bra på Mise enplace. Kunna egenkontroller och ha ett bra ekonomiskt tänk gällande kök. Det är också viktigt attvara noggrann, organiserad och kunna jobba genom att hålla rent och snyggt omkring sig även lokalvård och städning är viktigt.
Vi på Belgobaren är mer som en familj och lägger därför stor vikt vid personens egenskaper och personkemi. Vi önskar att anställningen ska börja så fort som möjligt.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Laga vällagad mat
Uppläggning
Beställa varor
Mise en place
Ha ekonomisk koll på köksbudjeten
Plocka in varor
Diskning
Hantering enligt livsmedelslagen och gällande egenkontroll
Temperaturkontroller och matprover
Städning
Kartong-/emaballage och sopslängning
Iordningställande av allt i kök så att det är rent och snyggt vid dagen slut
Vi söker dig som:
Du behöver vara stresstålig, flexibel och noggrann då vi har mycket att göra. Att kunna ta egna initiativ och vara lösningsorienterad är något vi värdesätter.
Vi söker dig som är serviceinriktad då en av restaurangens värdegrunder är gästen i fokus. Vi vill att du är flexibel, noggrann, stresstålig och morgonpigg. Vi ser gärna att du har lätt för att samarbeta och tycker om att lära dig nya saker.
Detta är den perfekta tjänsten för dig som vill ha ett flexibelt och självständigt arbete med utvecklingsmöjligheterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
e-post
E-post: jobb@belgobaren.se Omfattning
Arbetsgivare Beergarden AB
(org.nr 556899-8941)
Bryggargatan 12 (visa karta
)
Arbetsplats
Belgobaren
Belgobaren Jobbnummer
9490779