Vi söker två personer med god erfarenhet av köksarbete och ett brinnande intresse för matlagning.
Vår meny skapas av vår lokala köksmästare och du som kock är en del av vårt team som bidrar med att kontinuerligt förbättra matupplevelsen för våra gäster.
Utöver matlagning är du som kock med och ansvarar för att regelverken kring mathantering och hygien följs.
Lön: Enligt avtal, kollektivavtal finns.
Tjänstegrad 75% med möjlighet till mertid.
The Bishops Arms är Sveriges ledande kedja av engelska pubar och vi driver 7 Bishops Arms Hotel. Vi finns idag på 41 platser från Malmö i söder till Piteå i norr, och är en del av Elite Hotels of Sweden. Ersättning
