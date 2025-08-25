Kock
Göteborgsfamiljen AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-08-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgsfamiljen AB i Göteborg
Tacos & Tequila är en festlig och färgstark mötesplats mitt på Tredje Långgatan i Linné. Här bjuds det på mexikanska smaker med internationell twist - tacos, klassiska tillbehör och rätter som delas bäst med vänner. Hos oss är det alltid tacos & drinkar i fokus!
Nu söker vi en skön kock till vårt goa gäng. Du gillar fart och fläkt i köket, har koll på råvarorna och lagar mat med både hjärta och kvalitet. Du trivs i team, gillar när det är högt tempo och vet att allt i slutändan handlar om att gästen ska få en riktigt grym upplevelse.
Kanske har du precis klivit ut från kockutbildningen, eller så har du hunnit samla på dig något år i branschen. Det viktigaste för oss? Att du har viljan och drivet - för tillsammans kan vi komma långt.
Hos oss blir du en del av ett tajt och härligt köksteam under vår kökschef, får lära dig massor och ha riktigt kul på vägen.
Vi är ett glatt gäng som brinner för service, värdskap och - såklart - tacos. Kom och bli en del av familjen! Kolla in oss och vår meny här Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
(org.nr 556718-5417) Arbetsplats
Göteborgsfamiljen Kontakt
Linus Gustavsson linus@avkr.se Jobbnummer
9473822