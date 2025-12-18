Kock 100 % Hertingsgårds förskola
2025-12-18
Falkenberg är en stad på attraktiva västkusten som befinner sig i ständig utveckling. Vi bygger nya bostadsområden, utvecklar våra verksamheter och fler och fler väljer att flytta hit. Det finns också goda möjligheter att pendla till Falkenberg. Att vara anställd hos oss innebär många möjligheter med chans att kunna växa och utvecklas oberoende av yrkesval. Vi vill skapa en hållbar framtid för vår miljö, våra medarbetare, för våra barn, ungdomar och gamla. Vi tycker att Falkenbergs kommun som arbetsplats blir bättre av mångfald och söker därför människor med olika bakgrund och erfarenhet.
Inom Falkenbergs kommun tillämpas rökfri arbetstid och du har möjlighet att kunna ta del av vårt friskvårdsbidrag.
Måltid Falkenberg, som är en del av Serviceförvaltningen, söker kunniga och engagerade medarbetare i vårt uppdrag att bidra till en bättre vardag för kommunens invånare och verksamheter. Vill Du vara med och utveckla våra måltider genom ditt professionella och resurseffektiva arbetssätt genom att bidra till god och näringsriktig mat som ger ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet?
Måltid Falkenberg har ca 60 kök varav ca 30 är tillagningskök och de resterande mottagningskök eller serveringskök. Vi är runt 160 medarbetare och vi lagar mat till skola, förskola och gymnasium samt brukare inom SärBo. Våra kök lagar sammanlagt ungefär 7000 lunchportioner/dag.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Brinner du för service och att sätta gästen i centrum? Då är tjänsten som kock på Hertingsgårds förskola något för dig. Här lagas mat och specialkost till cirka 60 barn, fördelat på fyra avdelningar. Som kock är du ensam ansvarig för att produktionen fungerar, att maten kommer fram i rätt tid och med rätt kvalitet. Du arbetar ensam i köket och främjar ett fungerande samarbete mellan köket och avdelningarna samt medverkar till enhetens utveckling. Andra arbetsuppgifter som ingår är administrativa ex. egenkontroll, beställningar, arbetsmiljö och viss fakturering. Du utför även biträdessysslor såsom servering, disk, köksstädning, varumottagning, grönsaksberedning, service ute på respektive förskoleavdelning mm. Matsvinn och hållbarhet är något vi jobbar med dagligen, tycker är väldigt viktigt och vi ser därför att du är uppfinningsrik, rationell och flexibel.Kvalifikationer
Du har restaurangutbildning på gymnasienivå eller liknande samt flerårig erfarenhet av arbete som kock. Mat och matlagning ligger dig varmt om hjärtat och du delar vår åsikt om att måltiden är en viktig del av vardagen. Grundläggande kunskaper inom specialkost är en förutsättning. Som person är du ansvarstagande, tar egna initiativ, har förmåga att vara flexibel och leverera bra kvalitet i ett högt tempo.
Datorvanan är god vilket krävs då du själv registrerar din frånvaro i Personec och tar del av information på vår hemsida och vår hemkatalog, använder kostplaneringsprogrammet Mashie för recept och beställnings- och fakturaportalen Raindance. Du behöver ha god kännedom om Livsmedelsverkets hygienföreföreskrifter och rekommendationer samt vara insatt i HACCP.
Din förmåga att förstå och använda svenska språket, både muntligt och skriftligt är mycket god.
Arbetet ställer krav på god fysik i form av styrka, kondition och rörlighet och vi tror därför att du håller dig frisk genom någon form av träning och ett hälsosamt liv.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Därför välkomnar vi sökande som bidrar till detta.
Inom våra verksamheter i skola och förskola gäller lagen om registerkontroll (SFS 2000:873). Då tjänstens placering kan ändras ber vi sökande lämna digitalt utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
ÖVRIGT
Som tillsvidareanställd kock inom Falkenbergs kommun blir du krigsplacerad.
Krigsplaceringen innebär att du är skyldig att tjänstgöra vid din ordinarie arbetsplats i Falkenbergs kommun om regeringen beslutar om höjd beredskap.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal. Önskvärt om registerutdrag finns klart då eventuell anställning inte kan ske förrän detta uppvisas. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.https://kommun.falkenberg.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
