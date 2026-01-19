Kock - Sommaren 2026
2026-01-19
Vi söker en passionerad och duktiga kockar som vill vara med och skapa fantastiska matupplevelser för våra gäster Sommaren 2026.
Arbetsbeskrivning Bistå i förberedelse och tillagning av maträtter inom vår satta meny.
Hålla hög kvalitet och upprätthålla smak på alla serveringar.
Säkerställa efterlevnad av hygien- och säkerhetsstandarder i köket.
Bidra med kreativitet för ständig förbättring och innovation av menyn.
Deltaga aktivt i samarbetet med hela köksteamet och bidra till dagliga möten.
Erfarenhet och Kompetenskrav Tidigare erfarenhet av kockyrket, gärna i ett storkök eller liknande.
Kännedom om råvaruhantering och kostkrav.
Kapacitet att leverera resultatt under tidspressade förhållanden.
God förmåga inom kommunikation och lagarbete.
Kunskap inom grundläggande livsmedelshygien.
Personliga Egenskaper En positiv inställning och stort engagemang i arbetet.
Kreativ och lösningsorienterad i sitt förhållningssätt.
Anpassningsbar och flexibel i en dynamisk arbetsmiljö.
Fördelar med att Arbeta hos Oss
Hos oss får du chansen att kliva in i en spännande och dynamisk arbetsmiljö där din kreativitet och dina talanger verkligen får blomma! Du blir en del av vårt fantastiska team, där vi alla är som en stor familj. Här värdesätter vi varje individs insats och tillsammans strävar vi efter att skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster. Så kom och gör skillnad - vi ser fram emot att ha kul tillsammans i sommar och överträffa gästernas förväntningar!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fyra Tokers AB
(org.nr 559021-4713), https://chilloutmellby.se/ Arbetsplats
Chill Out Mellbystrand Kontakt
Martin Lindblom martin@filmbarbistro.se Jobbnummer
9693076