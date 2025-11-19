KMA-controller
Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Vill du arbeta med kvalitet, miljö och arbetsmiljö i ett växande företag? Lundgren Smide söker nu en KMA-controller som vill bli en nyckelperson i företagets fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2025-11-19Om tjänsten
Som KMA-controller ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp Lundgren Smides arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Rollen omfattar ansvar för:
Kvalitetsledningssystem enligt EN 1090.
CE-märkning och typgodkännande inom glas.
Miljöledningssystem enligt ISO 14001.
Samordning av arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.
Stöd till projekt- och platschefer i projekt inom glas, smide och säkerhetsprodukter.
Du arbetar både operativt ute i projekten och strategiskt med långsiktig systemutveckling. Som KMA-controller kommer du att vara delaktig i projektens olika faser och säkerställa att krav uppfylls, dokumenteras och följs upp.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kvalitet
Säkerställa efterlevnad av EN 1090 och gällande branschkrav.
Utveckla, implementera och underhålla rutiner och kvalitetsdokumentation.
Driva avvikelser och förbättringsarbete.
Genomföra interna och externa revisioner.
Stöd i projektering, produktion och montage.
Miljö
Driva och utveckla ISO 14001.
Utföra miljöanalyser, riskbedömningar och lagbevakning.
Förbereda och delta i miljörevisioner.
Säkerställa att miljökrav uppfylls i projekt.
Arbetsmiljö/KMA
Delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Göra riskbedömningar, skyddsronder och uppföljningar.
Stödja organisationen med rutiner, instruktioner och utbildningar.
Höja säkerhetsnivån inom glas- och smidesproduktion.
Projektstöd
Delta i projektplanering och uppstartsmöten.
Följa upp kvalitets- och miljökrav i projektens olika faser.
Rådgivning och stöd till projekt- och platschefer.
Kontakt med beställare, kontrollanter och besiktningsmän.
Krav på kompetens och erfarenhet
Du har minst två års arbetslivserfarenhet i en liknande roll, där KMA-frågor varit centrala.
Meriterande bakgrund är inom bygg, industri, smide eller stålproduktion.
Du har:
God kunskap om EN 1090, kvalitetssystem och certifieringsprocesser.
Erfarenhet av ISO 14001 (meriterande: ISO 9001, AFS 2001:1, SAM).
Förståelse för produktion och projekt inom bygg/industri/stål/glas.
God dokumentations- och systemvana.
Meriterande: erfarenhet av typgodkännande för glas/byggprodukter.
Eftergymnasial utbildning inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller motsvarande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Driven och initiativtagande.
Analytisk och problemlösande.
Självgående och ansvarstagande.
Strukturerad och noggrann.
Flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter.
Teamorienterad med god samarbetsförmåga.
Trivs i en miljö som utvecklas och växer.
Van vid högt tempo och flera parallella projekt.
Vi erbjuder
En nyckelroll med stort ansvar.
Goda utvecklingsmöjligheter i ett växande företag.
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka.
Ett engagerat team inom glas, smide och säkerhetsprodukter.
Praktisk information
Tjänst: Heltid
Lön: Månadslön
Start: Enligt överenskommelse
Plats: BrommaSå ansöker du
Skicka din ansökan till hr@smide.com
Märk ansökan med KMA-controller.
Sista ansökningsdag 2025-01-19
LUNDGREN SMIDE - allt inom smide & glas sedan 1952
Nöjda kunder & medarbetare - i över 70 år
A Lundgren Smide är din expert på stål-, glas- och smideskonstruktioner i Stockholm och hela Sverige. Med över 70 års erfarenhet erbjuder vi allt från specialtillverkade glaspartier och måttanpassade smideslösningar till avancerade konstruktioner i både stål och glas.
Vi levererar kompletta helhetslösningar - från design och tillverkning till montering. Våra kunder är både företag och privatpersoner som söker hög kvalitet, helhetsllsningar och hållbara lösningar.
Våra specialområden
Glaspartier och glasdörrar - måttanpassade och skräddarsydda
Avancerat smide för bygg- och inredningsprojekt
Celldörrar och säkerhetsdörrar till bland annat anstalter och häkten
Unika glas- och stålkonstruktioner för privata hem och offentliga miljöer
Vi utför smide och glasarbeten i Stockholm, men tar även uppdrag i hela landet. Med fullt utrustade smidesverkstad i Bromma och Järfälla och över 50 skickliga smeder kan vi leverera både snabb service och högsta kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: hr@smide.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KMA-controller". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Lundgren Smide AB
(org.nr 556196-6390)
Tornväktargränd 8 (visa karta
)
168 59 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A Lundgren Smide Kontakt
Rekryteringsansvarig
Johanna Lundgren johanna@smide.com 0702383580 Jobbnummer
