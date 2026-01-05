KMA samordnare
Din nya arbetsplats:
Du blir anställd på Sundsvall Elnät och kommer att ha uppdrag för tre bolag inom koncernen.
Sundsvall Elnät är ett kommunalt bolag som ansvarar för drift, underhåll och utveckling av elnätet i Sundsvallsområdet. Bolaget arbetar för att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv eldistribution till företag och privatpersoner.
Servanet ägs av flera kommunala bolag i regionen och tillhandahåller fiberbaserad infrastruktur och digitala kommunikationstjänster. Servanet verkar för en framtidssäker uppkoppling och bidrar till regionens digitala utveckling.
Sundsvall Energi producerar och levererar fjärrvärme, el och återvinningslösningar. Bolaget har en stark miljöprofil och arbetar för att minska klimatpåverkan genom hållbara energilösningar.
Tillsammans verkar dessa bolag för ett hållbart och resurseffektivt samhälle i Sundsvallsregionen.
Så här bidrar du i rollen som KMA-samordnare:
KMA-samordnaren (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) kommer att ha en viktig roll i att säkerställa våra projekt och i att verksamheterna följer gällande lagar, standarder och interna rutiner. Du ansvarar för att samordna arbetet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt representera verksamheten i olika nätverk. Rollen innebär också att aktivt bidra till att stärka hållbarhetsarbetet för de samverkande bolagen.
KMA-samordnaren utvecklar och implementerar arbetssätt som säkerställer och kvalitetssäkrar projekt inom el, fiber och fjärrvärme. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
Utveckla, implementera och utvärdera standarder samt utbilda medarbetare i gällande arbetssätt.
Hantera avvikelser och utföra analyser tillsammans med organisationen samt driva förbättringsåtgärder.
Genomföra interna skyddsronder, egenkontroller, kontrollplaner, checklistor och besiktningar samt rapportera resultaten till ledningen.
Implementera arbetsmetoder som säkerställer hållbara projekt i linje med våra miljömål om ett klimatneutralt samhälle.
Stödja verksamheten i framtagande av arbetsmiljöplaner och riskbedömningar inom de olika arbetsområdena.
Vara stöd i frågor som rör BAS-P, BAS-U och elsäkerhetsanvisningar.
Stödja arbetet med att hantera och dokumentera risker, tillbud och olyckor.
Utveckla och ansvara för arbetet kring värdeflödet i hela byggprocessen.
Vara drivande i kvalitetsarbete och i arbetet med eventuella certifieringar.
KMA-samordnaren rapporterar till HR-chef för Sundsvall Elnät och Servanet samt samverkar med ledande funktioner inom alla tre bolagen. Rollen innebär ett nära samarbete med enheterna i värdeflödet, arbetsledare, HR, skyddsombud och externa aktörer.
Din kompetens och erfarenhet:
Krav för tjänsten:
Utbildning inom KMA på akademisk nivå eller yrkeshögskola, eller motsvarande några års arbetslivserfarenhet.
B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av hållbarhetsarbete.
Kunskap om certifieringsprocesser.
Erfarenhet av projektledning.
Erfarenhet av KMA-arbete, gärna inom energi- eller infrastruktur.
Erfarenhet av elsäkerhetsanvisningar (ESA).
Kunskap om lagstiftning och standarder inom området.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, ansvarsfull och självgående. Arbetet kräver ett tydligt ansvarstagande samt förmåga att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt.
Du har god samarbetsförmåga och förstår värdet av att arbeta tillsammans med kollegor inom och mellan olika enheter. Du ser hur det egna bidraget påverkar helheten och bidrar till gemensamma mål.
Rollen ställer krav på ett strategiskt arbetssätt med fokus på långsiktighet samt att du är regelmedveten och arbetar i enlighet med gällande riktlinjer och processer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Innan en eventuell anställning kommer alkohol- och drogtest samt personlighetstest att genomföras. Tjänsten är för närvarande inte säkerhetsklassad. Klassningen kan dock komma att ändras i framtiden.
Välkommen med din ansökan.
