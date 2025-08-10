Klurig operatör till Halmstad
2025-08-10
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
För kunds räkning söker vi nu en tekniskt intresserad processoperatör. Du kommer att arbeta i fina, fräscha lokaler, inte långt ifrån Halmstads stadskärna. Här kommer du att få chansen att arbeta med kompetenta och erfarna kollegor i en bransch som är under ständig utveckling!
Tjänsten är en hyrrekrytering med goda chanser till anställning hos kund efter 6 månader.
Vi söker dig som är praktiskt lagd och som är tekniskt intresserad och nu letar efter en ny arbetsplats att trivas på.
ARBETSBESKRIVNING
Övervaka och korrigera maskinella inställningar.
Kvalitetssäkra och effektivisera processer inom tillverkningen.
Sköta materialtillförsel, minimera stillestånd samt att arbeta med ständiga förbättringar.
DINA KVALIFIKATIONER
Erfarenhet av industri, eller lager.
Teknisk eller praktisk utbildning på lägst gymnasial nivå.
Van vid arbete förlagt på skiftgång, 3 skift.
MERITERANDE
Tidigare erfarenhet av arbete inom processindustri.
Traversutbildning
Industriteknisk, eller motsvarande utbildning.
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
är nyfiket lagd och har en vilja att lära dig nya saker och utvecklas i din yrkesroll.
är ansvarsfull och har god känsla för detaljer.
har ett högt säkerhetstänk.
är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade moment.
är kommunikativ med ett mycket gott språk i svenska och engelska, då du kommer att ha många kontaktytor att kommunicera med.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Job&Talent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Sandra Lindulf sandra.lindulf@jobandtalent.com 0733-898799 Jobbnummer
9451520