Klinisk lärare till Trelleborgs lasarett
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg / Sjuksköterskejobb / Trelleborg Visa alla sjuksköterskejobb i Trelleborg
2026-06-08
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Tycker du om att arbeta för att uppnå mål med hög kvalitet och är genuint intresserad av pedagogik och utbildningsfrågor? Vill du arbeta såväl övergripande med kliniska utbildningsfrågor som med att träffa och leda arbetet med studerande, elever och handledare? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Lasarettet i Trelleborg är med sina drygt 600 medarbetare ett personligt sjukhus med stora möjligheter. Här bedriver vi specialiserad bassjukvård för ett upptagningsområde med 100 000 invånare.
I Trelleborg finns det lilla sjukhuset med det stora drivet. Här ger vi trygghet när hälsan sviktar och erbjuder en närhet med det lilla sjukhusets fördelar kombinerat med kunskap och ödmjuk stolthet. Vi har en vilja, engagemang och utvecklingslust. Vi är måna om att våra arbetssätt ska vara de bästa möjliga utifrån både arbetsmiljö och patienternas behov. På Lasarettet Trelleborg ska patienternas behov tillgodoses i rätt tid, med hög kvalitet och patientsäkerhet.
Inom enheten Stab verksamhetsnära stöd samlas förvaltningsövergripande roller och ansvar som, utöver utbildningsområdet, även omfattar patientsäkerhet, digitalisering/IT och verksamhetsutveckling. Detta skapar goda förutsättningar för korsfunktionella samarbeten och möjliggör att synergier mellan de olika ansvarsområdena tas till vara.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som klinisk lärare har du ett pedagogiskt uppdrag. Du arbetar med samordning, kvalitetsstyrning och målarbete i samverkan med universitet/högskolor, gymnasieskolor/vuxenutbildningar och lasarettet inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU), arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärande i arbete (LIA).
Du utgör ett stöd till medarbetare, studerande, elever, huvudhandledare, handledare och chefer, där du är en viktig del i att utbilda, utveckla och stärka handledarskapet vid behov samt även fungera som stöd i kliniska handledar-/studentsituationer. Vidare vill vi att du initierar och driver den pedagogiska utvecklingen samt inför nya modeller och sätt för hållbart lärande för att lasarettet ska vara i framkant. En del i detta arbete är att planera, genomföra uppstart och att driva kliniska utbildningssalar tillsammans med berörda enheter.
Dina främsta samarbetspartners är handledare och huvudhandledare vid berörda verksamheter, andra kliniska lärare inom och utanför lasarettet samt lärare från skolor och kliniska adjunkter från högskola och universitet. I uppdraget ingår även att representera Lasarettet Trelleborg i olika regionala forum som exempelvis Praktikplatsen.se och VO College.
Du går in i rollen som en av lasarettets två lasarettsövergripande kliniska lärare, som tillsammans med utbildningsansvarig utgör utbildningsorganisationen inom Stab verksamhetsnära stöd. Här arbetar ni nära både verksamheter och samarbetspartners för att säkerställa ett sammanhållet, kvalitativt och framtidsinriktat utbildningsarbete.
Uppdraget som klinisk lärare omfattar 100% tjänstgöring med möjlighet till klinisk tjänstgöring under juni till augusti.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. För att lyckas i rollen ser vi att du har flerårig erfarenhet av kliniskt arbete inom hälso- och sjukvård. Handledarutbildning på grundnivå 7,5hp eller motsvarande är ett krav för tjänsten och det är meriterande om du innehar handledarutbildning på avancerad nivå 7,5hp eller motsvarande, alternativt en annan pedagogisk utbildning. Magisterexamen och kliniskt arbete i närtid är meriterande.
Det här är en tjänst för dig som har ett intresse för både utbildnings- och utvecklingsfrågor. Du trivs i en roll där du får bidra till lärandet hos studenter och elever samt utveckling av handledarskapet. Som person är du kommunikativ, strukturerad och samarbetsinriktad. Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och inspirera andra i deras handledarroll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränsöverskridande samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328561". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Hedvägen 46 (visa karta
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231 85 TRELLEBORG Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Kontakt
Magnus Norrgård, Stabschef 0768-87 02 77 Jobbnummer
9951342