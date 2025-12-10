Klinisk farmaceut
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Sjukvårdsapoteket NU-sjukvården
Sjukvårdsapoteket NU-sjukvården är en del i regionala Sjukvårdsapotek VGR och ansvarar för förvaltningens samlade läkemedelsarbete.
På enheten arbetar apotekare, receptarier, sjuksköterskor och läkemedelsassistenter. I enhetens uppdrag ligger ansvar för läkemedelsförsörjning, läkemedelshantering, sortimentsarbete, vårdfarmaci samt information om läkemedel i nära samarbete med verksamheten.
Vårdfarmaci innebär att stödja vårdverksamheterna med farmaceuter som hanterar olika uppgifter i det dagliga arbetet på vårdavdelningar, bland annat patientspecifikt arbete genom klinisk farmaci.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Du kommer att i nära samarbete med läkarna utföra enkla och vid behov fördjupade läkemedelsgenomgångar för inneliggande patienter. Syftet är att förebygga och åtgärda risker och problem under vårdtiden och vid vårdens övergångar, samt bidra till en optimerad, säker och rationell läkemedelsbehandling för patienterna. Tjänsten kommer vara baserad på en internmedicinsk avdelning.
Du arbetar aktivt för en ökad patientsäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet inom läkemedelsområdet - i multiprofessionella team och alltid med patienten i centrum.
Arbetet sker i nära kontakt med patient, och i dialog med läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare. I din roll som klinisk farmaceut är du ett självklart kompetensstöd för läkare och övrig vårdpersonal, men även för verksamheten i stort, i att utveckla och förbättra hela läkemedelsprocessen. Deltagande i rond ger möjlighet till direkt farmaceutiskt stöd i läkemedelsfrågor, både generella och patientspecifika samt stöd till läkare vid ordination och förskrivning. Vissa utbildningsinsatser kan komma att ingå i tjänsten, till exempel om relevanta systemstöd, journalsystemet Melior och Pascal. Även handledning av farmaceutstudenter i kliniska utbildningar kan bli aktuellt. Arbetsmetoder och rutiner för patientarbetet är utarbetade tillsammans med övriga kliniska farmaceuter på sjukhuset och det finns god möjlighet att bidra till utvecklingen.
Du jobbar tätt ihop med våra avdelningsfarmaceuter som arbetar på flera av sjukhusets vårdavdelningar, och med god insikt i våra övriga uppdrag inom läkemedelsförsörjningen.Kvalifikationer
Du är legitimerad apotekare, alternativt receptarie med magisterexamen, samt har gått relevanta kurser i fördjupad farmakoterapi och klinikorienterad farmaci. Magisterexamen i klinisk farmaci är meriterande, liksom erfarenhet av patientnära kliniskt arbete i sluten- och/eller primärvård.
Som person är du ödmjuk, drivande och serviceinriktad. Du är trygg i din roll och van att arbeta självständigt, men är också bekväm med teamarbete, då jobbet innebär nära samarbete med flera yrkesgrupper. Du är stresstålig och trivs med av att ha många bollar i luften. Du är flexibel och engagerad, tar eget ansvar och är bra på att organisera och strukturera ditt arbete. Du har även god analytisk förmåga och helhetssyn. Arbetet ställer krav på goda IT-kunskaper. Det är också viktigt att du har god kommunikativ kompetens och behärskar det svenska språket muntligt såväl som skriftligt.
Du ska ha lätt för att skapa nya kontakter och förtroende bland arbetskamrater, chefer och andra samarbetspartners inom läkemedelsområdet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
