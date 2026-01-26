Klinikchef till Folktandvården Mönsterås
Region Kalmar län / Sjukvårdschefsjobb / Mönsterås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Mönsterås
2026-01-26
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Mönsterås
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av en värderingsstyrd organisation där utveckling är en självklarhet? Då kan vi erbjuda dig ett stimulerande och utmanande jobb som klinikchef på Folktandvården i Kalmar län.
Tillsammans arbetar vi för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Vi tror på värderingsstyrda kliniker med stor frihetsgrad ledda av kompetenta och engagerade chefer och medarbetare. Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling av våra chefer eftersom de är nyckelpersoner för vår framgång både ur ett folktandvårds- och klinikperspektiv.
Som klinikchef har du ett varierande arbete med både strategiska och operativa arbetsuppgifter. Du har ansvar för klinikens verksamhet, medarbetare och ekonomi och i din funktion är du direkt underställd tandvårdschefen. Du ingår också i ett nätverk med andra klinikchefer och bidrar därigenom till hela organisationens måluppfyllelse och utveckling.
Om dig
Du har intresse av att leda och förmågan att ta tillvara den potential som våra medarbetare har. Du driver kliniken med hjälp av din kliniksamordnare och dina medarbetare. Tillsammans utvecklar ni verksamheten utifrån Folktandvårdens uppdrag och gemensamma värderingar; lagarbete, respekt och personligt ansvar.
Din helhetssyn och strategiska förmåga gör att du förstår vikten av samarbete både inom din klinik och tillsammans med övriga verksamhetsdelar, för att på så sätt se till organisationens bästa. Du har intresse av att arbeta med människor, tilltro till andra och agerar trovärdigt i din roll som ledare. Du tvekar inte att anta utmaningar och förmedlar energi när du kommunicerar.
Du har utbildning inom chef- och ledarskap samt relevant ledarerfarenhet. Erfarenhet från arbete inom offentlig verksamhet är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig med vilja och förmåga leda genom våra värderingar. Välkommen att växa tillsammans med oss.
Din framtida arbetsplats
Folktandvården Mönsterås är belägen i mellersta Kalmar län med bra pendlingsmöjligheter både norr- och söderut. Kliniken erbjuder tandvård till patienter i alla åldersgrupper och utför undersökningar, akuttandvård, förebyggande tandvård men även mer avancerade behandlingar.
Kliniken driver aktivt den kliniska utvecklingen och uppmuntrar personlig utveckling och eget ansvar. Fokus ligger också på att utveckla lagarbetet för att bibehålla en god arbetsmiljö och en hög kvalitet i omhändertagandet av patienterna.
Folktandvården består av allmäntandvård med kliniker spridda i hela länet och specialisttandvård i de tre kuststäderna Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Här arbetar 400 medarbetare med ett tydligt fokus på hälsoinriktad tandvård utifrån en bred kompetensgrund. Vi tror på målstyrda kliniker med stor frihetsgrad ledda av kompetenta och engagerade chefer och medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/68". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Henrik Lindblad, HR-chef 010-3584120,henrik.lindblad@regionkalmar.se Jobbnummer
9703631