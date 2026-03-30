Klimatforskare, globalt klimat
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu / Geologjobb / Norrköping
2026-03-30
Vill du vara med och producera morgondagens kunskap om klimat och utveckla kvalificerat beslutsunderlag för samhälle och näringsliv? För att möta samhällets förväntningar på information om prognos av klimatet kompletterar nu Rossby Centre vid SMHIs forskningsavdelning verksamheten. Vi erbjuder en stimulerande miljö med många externa kontakter och flexibla arbetsformer.
Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Här möts teknik och klimatvetenskap och här bedrivs forskning kring klimat och klimatprocesser med klimatmodeller som används för beräkning av framtida klimatscenarier. SMHI deltar i nationella och internationella projekt med forskning kring klimatprocesser, utveckling av klimatmodeller och nya former av klimatinformation. Forskningen ökar förståelsen av klimatet och är ett viktigt underlag till klimattjänster och samhällets aktörer. Utveckling av klimatinformation och motsvarande data är viktigt för beslutsfattning om anpassningsåtgärder i samhället och näringslivet.Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Till enheten söker vi nu en klimatforskare som har god kunskap om havs- och klimatdynamik och erfarenhet av att hantera och analysera klimatdata. Vi ser gärna att personen har tidigare erfarenhet av att genomföra simuleringar med klimatmodeller.
Huvuddelen av arbetet innebär att analysera output från klimatmodeller (t ex modeller som bidrar till CMIP7 eller TIPMIP) och genomföra klimatsimuleringar med EC-Earth. Fokus kommer inledningsvis att vara på havs- och klimatprocesser i Nordatlanten och Arktis och dess förändringar, inklusive abrupta förändringar och dess regionala konsekvenser. Senare kan även andra arbetsuppgifter tillkomma beroende på vilka framtida externa projekt (nationella och internationella) enheten kommer att vara involverad i.
Initialt kommer arbetet utföras i ramen av EU projekt OptimESM, TipESM, SEACLIM och FUTURA.
Det finns goda möjligheter att utveckla internationella samarbeten, nätverk och kommunikation.
Om dig
Vi söker dig som har doktorsexamen i oceanografi, meteorologi, klimatologi eller närliggande naturvetenskapligt område. Har du även tidigare Postdok-erfarenhet är det meriterande.
Du har dokumenterad erfarenhet av havs- eller klimatforskning och analys av data från klimatmodeller, eller av andra meteorologiska eller oceanografiska data. Du har vana av att arbeta med stora volymer av data och du har goda programmeringskunskaper (i t ex Python, CDO, NCL, R) som möjliggör vetenskaplig analys av klimatdata. Du har också publicerat dina forskningsresultat i internationella, vetenskapligt granskade tidskrifter.
Har du erfarenhet av ett eller flera av följande är det meriterande:
• Kunskap om havscirkulation, havsprocesser eller kopplade havs-is-atmosfärsprocesser
• Kunskap om tippningspunkter och andra klimat och jordsystemprocesser
• Erfarenhet av att genomföra klimatmodellsimuleringar eller modellutveckling
• Erfarenhet av analys av CMIP-relaterade dataset och kunskap om standarder
• Erfarenhet av att använda Python bibliotek som Xarray eller NumPy
• Kännedom om versionshanteringssystem (t.ex. Git)
• Kunskap om analysverktyget ESMVal-Tool eller liknande verktyg
• Erfarenhet av att skriva forskningsansökningar
Som person är du självgående och ditt ansvars- och initiativtagande hjälper dig att både analysera, strukturera, planera och driva ditt arbete framåt. Du har en problemlösande analysförmåga, arbetar bra med komplexa frågor och löser komplicerade problem. För att lyckas i rollen är det också viktigt att du kan samarbeta med andra och kommunicera på ett bra och konstruktivt sätt. Du drivs av utmaningar, både av vetenskaplig och teknisk karaktär.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, är ett krav. Kunskaper i svenska är meriterande.
Det är en fördel om du redan har tillstånd att bo och arbeta i Sverige (ex. EU-medborgarskap).
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Placeringsort
Placering är på vårt kontor i Norrköping.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-26
Läs mer om SMHI som arbetsplats och om vårt erbjudande här.
SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Anställningen kan komma att innebära placering i säkerhetsklass. Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är i så fall förutsättningar för anställning och kan innebära krav på svenskt medborgarskap.
Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Ersättning
Individuell lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu
http://www.smhi.se
