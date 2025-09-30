Klientspecialist inom Microsoft Endpoint
2025-09-30
Vi på Consulting IT söker just nu flera engagerade klientspecialister med expertis inom Microsoft Endpoint till vår kund. Har du 3-5 års erfarenhet inom IT med fokus på Modern Workplace och brinner för att skapa smidiga och säkra digitala arbetsmiljöer? Då är detta en fantastisk möjlighet för dig!
I denna roll blir du en nyckelspelare i ett kompetent team som arbetar med drift, design och utveckling av den digitala arbetsplatsen. Du kommer att få arbeta i en dynamisk miljö där innovation och förbättring alltid står i fokus.
Dina arbetsuppgifter: Fungera som expertsupport för Modern Workplace M365-området.
Ge teknisk rådgivning och skapa lösningar anpassade efter kundens behov.
Driva proaktiva förbättringsåtgärder för att optimera leveranser.
Samverka med team inom infrastruktur, nätverk, kommunikation och säkerhet.
Delta i transitions- och transformationsprojekt.
Bidra med operativt arbete och stötta kunder i deras IT-miljö.
Vi söker dig som har: Erfarenhet av Microsoft Endpoint Manager (Configuration Manager, Autopilot/Intune).
Kunskap inom applikationspaketering och Endpoint Security (Defender for Endpoint).
Förståelse för Entra-ID och MDM-lösningar för iOS/Android.
God förmåga att kommunicera på både svenska och engelska.
Vem är du?
Vi letar efter en person som är:
Social, självständig och effektiv i sitt arbetssätt.
Noggrann och strukturerad, med en passion för IT och problemlösning.
En teamplayer som gärna samarbetar och hjälper kollegor.
Ansvarstagande och nyfiken på att utvecklas i sin roll.
Om CONSULTING it:
När du börjar hos oss som konsult på CONSULTING it blir du en del av vår gemenskap. Du får dessutom kollegor runt om i Sverige! Du har en dedikerad konsultchef som stöttar dig och din utveckling. Vi hjälper dig hitta nya vägar genom att prova på nya roller och nya branscher, för oss är det viktigt att du trivs på din arbetsplats. Vi ser till att du hamnar på ett bra bolag under ditt uppdrag och att uppdragen ligger i linje med hur du vill utvecklas framöver. Oavsett vad det blir, står vi bakom dig hela vägen - i ditt nästa, nästa och nästa steg. Gå med i vårt team och ta del av en spännande och utvecklande arbetsmiljö! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Detta är ett heltidsjobb.

ConsultingIT Stockholm AB (org.nr 559081-0932)
(org.nr 559081-0932), http://www.consultingit.se Arbetsplats
Consulting It Kontakt
Marcus Lundberg marcus.lundberg@consultingit.se 0707683579 Jobbnummer
9532835