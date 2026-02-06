Klienthandläggare vikariat, häktet Sollentuna
2026-02-06
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om häktet Sollentunas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/sollentuna/#verksamhet
Verksamhetsområde Sollentuna omfattar häktet Sollentuna och häktesfilialen Jakobsberg. Drygt 450 medarbetare och 15 chefer förvaltar, leder och utvecklar en verksamhet som tar emot ca 370 häktade. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även administrativ personal, sjuksköterskor och vakthavande befäl m fl. För de intagna finns möjlighet till sysselsättning i praktisk arbetsträning, studier och annan strukturerad verksamhet.
Häktet Sollentuna tillhör Region Stockholm och är ett av landets större säkerhetshäkten där den ena dagen aldrig den andra lik. Häktet är beläget vid Sollentuna centrum och i nära anslutning till pendeltågsstationen. Från centrala Stockholm till Sollentuna tar det cirka 16 minuter med pendeltågPubliceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Alla som är häktade misstänkta för brott har en personlig plan för häktestiden. I den står vilka åtgärder som behöver vidtas för att bryta isolering och motverka de negativa följder som kan uppstå på grund av häktningen. Som klienthandläggare är du en del av den arbetsgrupp som hanterar 48 intagna vid en gemensamhetsavdelning på häktet. Ditt uppdrag är att hålla varje intagens häktesplan löpande reviderad och uppdaterad. Det innebär:
* Fastställande av häktesplanen för nya häktade i samverkan med avdelningens kriminalvårdare
* Ta fram och föredra förslag till beslut för beslutsfattande chef, t ex ersättningsanspråk och dubbelbeläggning
* Eget beslutsfattande om exempelvis placering i avskildhet eller häktades telefonkontakter
* Beräkning av strafftider
* Ha kontroll över den häktades rättsprocess, t ex datum för rättegångar, förhandlingar o dyl
* Månadsvis medverkan i det häktesövergripande rättsvårdsmötet där beslutsfattande chefer och klienthandläggare möts för utbyte av information och kunskap för att upprätthålla en hög standard i rättsvårdsarbetet
* Samverkan med klienthandläggare och andra funktioner på häktet i helhet för att avgöra vem som ska placeras på gemensamhetsavdelning.
* Du har också en stödjande och rådgivande funktion gentemot de 25 kriminalvårdarna i arbetsgruppen vad gäller frågor kring rättsvårdsprocessen och den lagstiftning som reglerar den häktades rättigheter och skyldigheter.
På ett häkte är den ena dagen aldrig den andra lik, du möter en omväxlande och ibland tempofylld vardag där du behöver vara beredd på att hantera det oförutsedda.Kvalifikationer
I rollen som klienthandläggare behöver du vara bekväm med att arbeta självständigt och själv planera och organisera din arbetsdag. Du har god administrativ förmåga. Du visar omdöme under tidspress och kan fatta snabba beslut och agera utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Vidare har du lätt för att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på konstruktivt sätt samt säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk eller annan utbildning, gärna med inriktning juridik, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap
* God administrativ förmåga
* Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete som klienthandläggare inom häkte
* Genomgått Kriminalvårdens grundutbildning
* Erfarenhet av att handleda och vägleda medarbetare
* Kunskap om relevant lagstiftning, särskilt strafftidsberäkning
* Förvaltningsrättsliga kunskaper
* Tidigare har arbetat med beslutsfattande inom myndighet
* God kännedom om Kriminalvårdens klientprocess
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
