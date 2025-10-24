Klienthandläggare till anstalten Halmstad, vikariat
2025-10-24
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Halmstad består av ca 160 anställda fördelade inom flera olika yrkesgrupper och kompetenser. Anstalten ligger fem kilometer väster om centrum strax intill Flygstadens handelsområde i Halmstad. Avstånd till centrum är ca 10-15 minuter med buss eller cykel.
På anstaltens område byggs just nu ett häkte med planerad invigning till våren/sommaren 2027. Kapacitetsökningen kommer innebära en fördubbling av Kriminalvårdens verksamhet i Halmstad.
Läs mer om anstalten Halmstads verksamhet på vår hemsida:https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-till-oss/verksamhet/anstalt/halmstad/#verksamhetPubliceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som klienthandläggare på anstalten Halmstad ansvarar du för det samlade klientarbetet. Arbetet innebär planering av intagnas verkställighet, delta i behandlingskollegium, bereda och föredra klientärenden exempelvis misskötsamheter, beräkning av strafftid samt att fatta vissa klientbeslut.
Som klienthandläggare har du en kontinuerlig dialog med verksamhetens koordinatorer och kontaktpersoner för att utveckla och följa upp klientarbetet. I uppdraget ingår även att kvalitetssäkra arbetet med verkställighetsplanering genom uppföljning och granskning. Du utbildar och handleder personal i klientprocessen. I arbetet ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis. Extern samverkan med andra myndigheter förekommer frekvent. Andra administrativa arbetsuppgifter kan också förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är flexibel och har ett gott omdöme. Du är kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbete samt kan göra rätt prioriteringar. Du är strukturerad och pedagogisk och anpassar ditt sätt att förmedla budskap beroende på mottagaren. Det är viktigt att du har förmåga att kunna driva dina egna ärenden och medverkar till en utveckling av verksamheten tillsammans med övriga i arbetslaget.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av utredningsarbete och handläggning av ärenden i Kriminalvården eller inom annan offentlig verksamhet
• Mycket goda kunskaper i svenska tal och skrift
• Mycket goda kunskaper att hantera digitala verktyg
Det är meriterande om du har:
• God kunskap om sekretess och annan relevant lagstiftning
• Kunskap om den klientjuridiska processen
• Erfarenhet av arbete med klientprocesser inom Kriminalvården
• Erfarenhet av Kriminalvårdens klientadministrativa system
• Godkänd grundutbildning inom Kriminalvården
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285840". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Halmstad Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Jenny Wilkensson 035-2950103 Jobbnummer
9572047