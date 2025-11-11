Kickstarta ditt arbetsliv hos oss!
2025-11-11
Vill du bli en del av ett team där arbetsglädje är högsta prioritet? Vi letar efter dig som passar bra in i rollen och även i gruppen. Vi vet att om du trivs på jobbet gör du ett bättre jobb! Välkommen in i värmen!
Sector Alarm är ett av Europas Största larmföretag och det går bra för oss, därför vi letar efter nästa kollega till vårt fantastiska team.
Vad gör du i jobbet?
Dina arbetsuppgifter består av att boka och genomföra kundmöten där du säljer marknadens mest kompletta tjänst i Vaggeryd med omnejd.
Vi vill att kunderna ska känna förtroende för dig och samtidigt få uppleva känslan du och ditt team har så därför träffar vi alltid våra kunder personligen.
På Sector Alarm rekryterar vi rätt människor därför värdesätter vi dina personliga kvalitéer framför vad du har på ditt CV. Som anställd hos oss kommer du certifiera dig genom vår 5-stegsutbilldning i försäljning och kundrelationer, Sector Way Academy.
Vi satsar på dig, och ger dig alla verktyg för att lyckas.
Vem är du?
Vi är väldigt noga med vilka vi tar in i teamet därför är det viktigt att du:
Gillar att prata med både kunder och kollegor
Är bra på att både ta och ge feedback och råd
Talar och förstår svenska obehindrat
Är prickfri hos polisen
Ser fram emot att komma in i ett härligt gäng
Vad händer nu?
Nu när du skickar in din ansökan kommer vi inom kort att kontakta dig för ett första samtal där vi vill lära känna dig lite bättre.
Ha telefonen redo så hörs vi snart! Så ansöker du
