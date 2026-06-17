Kickstarta din karriär i en modern industri!

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Isiflo AB / Maskinoperatörsjobb / Gnosjö Visa alla maskinoperatörsjobb i Gnosjö
2026-06-17
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Operatör till automatiserad lasermärkning och packmaskin
Vill du jobba med modern teknik, utvecklas i industrin och bli en del av ett företag som satsar framåt?
Nu söker vi på Isiflo AB en operatör till vår automatiserade lasermärkning och packmaskin.
Du börjar på dagtid under upplärning, med möjlighet att senare gå över till 2-skift eller natt. Har du erfarenhet av ABB-robotar är det meriterande, men inget krav.
Vi söker dig som
är tekniskt intresserad
gillar att lära dig nytt
är noggrann och ansvarstagande
trivs både självständigt och i team
har svenska i tal och skrift
Vi ser gärna att du har gått Industriprogrammet eller har annan teknisk bakgrund.
Hos oss får du
en bra start med upplärning
modern teknik och fräscha lokaler
möjlighet att utvecklas och växa
ett varierat jobb i ett engagerat team
Om Isiflo AB
Vi har tillverkat produkter i mässing i Gnosjö i över 100 år och är idag en del av Aalberts, en internationell industrikoncern. Hos oss får du tryggheten i ett etablerat företag – och möjligheten att vara med på en spännande utvecklingsresa.
Låter det intressant?
Ta chansen att bli en del av Isiflo AB – välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor kring tjänsten, eller vill skicka in din ansökan, är du varmt välkommen att kontakta Fredrik Jakobsson, Produktionschef, på fredrik.jakobsson@isiflo.se
.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas snabbt så vänta därför inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post
E-post: fredrik.jakobsson@isiflo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operatör laser/packmaskin". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isiflo AB
(org.nr 556234-9356)
Stenblocksvägen 1 (visa karta
)
335 32 GNOSJÖ Jobbnummer
9967912