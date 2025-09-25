Key Account Manager inom performance marketing
Noor Digital Agency AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Noor Digital Agency AB i Stockholm
, Göteborg
, Umeå
eller i hela Sverige
Är du en affärsdriven relationsbyggare med erfarenhet av performance marketing? Vill du ta nästa steg i din karriär - på ett bolag där du får både ansvar, förtroende och möjlighet att påverka? Då kan du vara den vi söker.
Vi letar efter en Key Account Manager som med sitt driv, sin nyfikenhet och sin känsla för kundvärde vill spela en nyckelroll i vår fortsatta tillväxt. Du kommer att arbeta nära VD, med fullt ansvar för hela säljprocessen - från första mötet till långsiktiga relationer. Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo, gillar att vinna tillsammans med andra, och som vill vara med och forma framtiden för en av Sveriges mest specialiserade byråer inom Organic Search, Paid Search och Paid Social.
Om rollen
Som Key Account Manager på Noor har du ett helhetsansvar för din egen kundportfölj - med fokus på nykundsbearbetning, rådgivning och relationsbyggande. Du hjälper kunderna att hitta rätt väg inom digital marknadsföring och är med och utvecklar deras affär över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Identifiera och bearbeta nya kunder via telefon, mejl, nätverk och sociala kanaler
Hålla kundmöten, behovsanalyser och affärsdialoger
Presentera lösningar, offerera, förhandla och skriva avtal
Bygga starka, långsiktiga kundrelationer
Samarbeta tätt med våra specialister för att skapa verkligt värde för kund
Bidra till vår säljstrategi och vara med och utveckla vårt erbjudande
Vad vi erbjuder
Vi tror att din energi, hälsa och motivation är grunden till att du ska trivas och lyckas hos oss. Därför erbjuder vi:
Flexibla arbetstider
En extra semestervecka
5 000 kr i friskvårdsbidrag
Tjänstepension och sjukvårdsförsäkring
Kontor mitt i Stockholm, precis vid Slussen
Konkurrenskraftig lön där du dessutom har möjlighet att påverka din lön genom en förmånlig provisionsmodell
Vem är du?
Du har ett starkt driv och älskar att göra affärer - men du förstår också att långsiktiga relationer byggs på förtroende, transparens och värdeskapande. Du är lyhörd, lösningsorienterad och van att anpassa dig efter kundens behov.
Du är självgående, gillar att ta initiativ och har förmågan att omvandla komplexa behov till affärsmässiga lösningar. Vi tror också att du trivs i en roll där du får ta ansvar - men där du också är en del av ett team som lyfter varandra.
Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet av försäljning inom B2B - gärna inom digital marknadsföring
Förståelse för och/eller erfarenhet av performance marketing
Starkt affärssinne, god kommunikationsförmåga och förhandlingsvana
Relevant eftergymnasial utbildning inom försäljning, marknadsföring eller ekonomi
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Om Noor
På Noor Digital är vi ett trettiotal dedikerade medarbetare som arbetar tillsammans med visionen om att vara Frontrunners. Tillsammans med våra värdeord Unity, Honesty och Courage genomsyrar det allt från våra arbetsdagar till vår strävan att leda utvecklingen av det digitala landskapet. Sedan starten 2015 har vi varit ett team av vassa kreatörer och tekniska specialister som hjälper företag att nå sin fulla digitala potential. Vi har kontor på fyra orter i landet, från Umeå i norr till Malmö i söder.
Plats: Stockholm (Slussen), on-site
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vill du vara med på vår resa och bygga något stort tillsammans? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Noor Digital Agency AB
(org.nr 559017-1954), https://noordigital.com/ Arbetsplats
Noor Digital AB Kontakt
HR-Specialist
Märtha Holmström martha.holmstrom@noordigital.com 0704158992 Jobbnummer
9525674