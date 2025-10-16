Key Account Manager Digital Out Of Home (dooh)
Key Account Manager - Digital Out of Home (DOOH)
Talent & Partner AB söker för kunds räkning en Key Account Manager till ett innovativt företag inom digital utomhusreklam (DOOH).
Om rollen
Bolaget revolutionerar sättet varumärken syns i det offentliga rummet. Som KAM blir du en nyckelperson i att bygga starka partnerskap och utveckla affärer inom digital out-of-home-media.Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Sälja skräddarsydda OOH- och DOOH-lösningar.
Ansvara för kundportfölj, budget och nykundsbearbetning.
Skapa kreativa kampanjidéer tillsammans med kund och produktion.
Bygga långsiktiga samarbeten med mediebyråer och direktkunder.Erfarenheter
3+ års erfarenhet av B2B-försäljning inom media eller reklam.
Erfarenhet av DOOH, OOH eller digital annonsering är meriterande.
Kommersiellt driv, kreativitet och resultatfokus.
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta med Sveriges största varumärken.
En roll med stort inflytande i en växande organisation.
Konkurrenskraftig lön och höga incitament.
En inspirerande arbetsmiljö i hjärtat av Stockholm.Så ansöker du
Ansök via work@talentpartner.se
med CV och personligt brev.
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
