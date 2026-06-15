Key Account Manager
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2026-06-15
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Vill du forma framtidens industriella samarbeten?
För vår kunds räkning söker vi nu en affärsorienterad Key Account Manager. Detta är ett konsultuppdrag där du får chansen att verka i en högteknologisk miljö med fokus på långsiktiga och globala partnerskap.
Om rollen
Som KAM ansvarar du för att förvalta och expandera affärsrelationer med några av bolagets viktigaste kunder. Du agerar bryggan mellan kundens behov och företagets tekniska lösningar, där din förmåga att navigera i komplexa organisationer blir avgörande.
Du kommer att
Ansvara för hela säljprocessen, från strategisk planering till avslut och uppföljning.
Genomföra kvalificerade förhandlingar på internationell nivå.
Samarbeta tätt med interna avdelningar för att säkerställa leveransprecision och kundnöjdhet.
Arbeta aktivt i ERP- och CRM-system för att strukturera och prognostisera affärsflöden.
Vi söker dig som har
En universitetsutbildning (minst 3 år) inom teknik eller ekonomi.
Minst 3 års erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustrin.
Dokumenterad erfarenhet av förhandlingsteknik och internationella affärsrelationer.
Teknisk förståelse kombinerat med en stark affärsmässig och marknadsekonomisk kompass.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från fordonsindustrin eller projektledning.
Ytterligare språkkunskaper.
Erfarenhet av att leda tvärfunktionella team.
Vi erbjuder
Ett stimulerande uppdrag i en internationell miljö där du får stor frihet under ansvar och möjlighet att påverka bolagets tillväxtresa. Tjänsten innebär resor både inom Sverige och utomlands.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
E-post: jobb@addilon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "0b94354a-9cd7-446f-9877-fdcc2f". Arbetsgivare Addilon Professionals AB
(org.nr 559265-3603)
Kivra: 559265-3603 (visa karta
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106 31 STOCKHOLM Kontakt
Lars Björk jobb@addilon.se Jobbnummer
9964945