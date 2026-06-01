Key Account Manager
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Vill du bidra till att stärka ett välkänt varumärke av trädgårdsmaskiner och driva tillväxt genom långsiktiga kundrelationer?
AL-KO Gardentech Sverige befinner sig i en expansiv fas med flera kommande produktlanseringar. Vi söker nu en engagerad och affärsdriven Key Account Manager som vill vara med och vidareutveckla vår marknadsposition.
I rollen ansvarar du för att utveckla kundrelationer och besöka AL-KO:s butiksåterförsäljare i södra, västra samt delar av Mellansverige. Du kommer även att ha ett övergripande ansvar för några av våra viktigaste centrala kunder där fokus ligger på analys, sortimentsutveckling, affärsmässighet och lönsamhet.
Du blir en del av ett skandinaviskt säljteam och arbetar nära den svenska försäljningschefen. Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar och du rapporterar direkt till Managing Director Norden. Tjänsten utgår från ett hemmakontor, vilket ger dig stor flexibilitet att planera dina arbetsdagar och kundbesök. För att på ett effektivt sätt kunna täcka ditt distrikt ser vi att du är bosatt i Västra Sverige.
Du förväntas arbeta proaktivt för att driva långsiktig försäljningsutveckling. Ditt uppdrag innefattar att självständigt utveckla och stärka relationer med både befintliga och nya kunder, med särskilt fokus på att implementera strategiska beslut kring produktsortiment och kampanjer inom DIY-segmentet. Vidare ansvarar du för att analysera kundbehov, arbeta med prognoser och sortimentsplanering samt säkerställa optimal exponering av produkter i butik.
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av teknisk B2B-försäljning och motiveras av att bygga starka och långsiktiga affärsrelationer.
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
För information: Rekryteringen sker i samband med Randstad. För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Simona Möller via e-post: simona.moller@randstad.se
Ansvarsområden
Utveckla och stärka AL-KO:s marknadsposition
Vidareutveckla och ansvara för några av våra viktigaste utvalda centrala kundnummer
Genomföra demonstrationer och utbildningar i butik.
Identifiera och etablera relationer med nya kunder
Implementera strategiska beslut till DIY-kedjor och e-handel med fokus på sortiment, kampanjer och produktlanseringar
Ansvara för prognostisering av kundernas sortiment och kampanjer
Analysera kundernas behov och affärspotential
Säkerställa korrekt produktexponering samt användning av marknadsmaterial i butikKvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av B2B-försäljning
God vana av administrativa IT-system, särskilt inom Microsoft Office
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Erfarenhet av resor i tjänsten
B-körkort
Meriterande
Sålt maskiner mot DIY, online eller grossistkunder samt god insikt om marknadens aktörer
Erfarenhet av att arbeta med och ansvara för centrala kundavtal
Erfarenhet av SAPDina personliga egenskaper
Du är en strukturerad, självgående och resultatorienterad person med stark drivkraft. Du har ett naturligt affärssinne och motiveras av att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter. Samtidigt är du en lagspelare som värdesätter samarbete och bidrar till teamets gemensamma framgång.
Du arbetar med hög energi, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kommunicerar på ett tydligt, professionellt och förtroendeingivande sätt. Om företaget
Ginge Svenska ABOm företaget
QUALITY FOR LIFE är AL-KO:s varumärkeslöfte som genomsyrar hela verksamheten. Företaget står för hög produkt- och servicekvalitet där komfort, säkerhet och användarglädje är centrala faktorer för att skapa nöjda kunder världen över. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
302 27 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ginge Svenska AB Jobbnummer
9940601