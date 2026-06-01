Förvaltare/Underhållsplanerare
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet. Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Förvaltare/Underhållsplanerare – navet mellan förvaltning och teknik
Vill du ha en central roll där teknik, fastighetsförvaltning och långsiktig planering möts? Vi söker nu en engagerad och strukturerad underhållsplanerare som vill bli en nyckelperson i vårt team.
Hos oss gör du skillnad
Som underhållsplanerare fungerar du som länken mellan förvaltare, ekonomer och projektutveckling. Du ansvarar för att säkerställa att fastigheternas underhåll planeras, följs upp och utvecklas på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Genomföra årliga besiktningar av fastigheter
Upprätta och uppdatera underhållsplaner
Ta fram underlag och ge input till budgetarbete tillsammans med ekonomer
Presentera underhållsplaner i samarbete med förvaltare
Kalla till och leda interna möten kring underhållsplanering (med förvaltare, ekonom, underhållsplanerare och projektutvecklare)
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har både teknisk kompetens och god samarbetsförmåga. Du trivs i en roll där du får kombinera analys, struktur och kommunikation. Du har akademisk utbildning från universitet/högskola med inriktning mot fastighetsförvaltning, byggnads- och/eller fastighetsteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen.
Du har:
Byggteknisk bakgrund
Lång erfarenhet av underhållsplanering
Vana att arbeta både självständigt och i grupp
God förmåga att dokumentera och kommunicera
Som person är du:
Social och trygg i kund- och samarbetsmöten
Strukturerad och lösningsorienterad
Pedagogisk och tydlig i dina presentationer
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad och ansvarsfull roll med stort inflytande, där du arbetar nära både kollegor, verksamheten och kunderna. Du blir en viktig del i att utveckla våra fastigheters långsiktiga värde.
Skicka din ansökan via https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/jobba-hos-oss/
senast den 21 juni 2026. Vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så sök redan idag.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-01Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor är du välkommen att kontakta Johan Wagner, leveranschef Ombyggnad Stockholm, telefon: 08-6984166 eller epost: mailto:johan.wagner@riksbyggen.seÖvrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.Klicka https://youtu.be/8iiv5V-tjcg?si=XwP3dJxkXaiCSsvL
om du är nyfiken på Riksbyggen.Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Så ansöker du
