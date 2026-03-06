Key Account Manager
2026-03-06
Key Account Manager till Uniflex
Är försäljning din passion? Vill du fokusera på att bygga starka relationer med nya kunder och alltid vara deras förstahandsval? Läs vidare!Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som Key Account Manager har du en nyckelroll i vårt säljteam, med ansvar för att sälja, driva, leda och koordinera affären genom hela säljprocessen för utvalda kunder. Din uppgift är att bygga och utveckla en kundportfölj genom att identifiera och vårda relationer med nya kunder samt fördjupa samarbeten med befintliga kunder. Du har ansvar för kundutveckling, budget och försäljningsaktiviteter för dina utvalda kunder och prospekts på nationell nivå.
Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, i rollen som KAM kan du tillhöra något av våra lokala kontor, och våra kunder finns över hela Sverige. Vi ser att denna tjänst primärt finns med stark koppling till våra kontor i Östergötland, Örebro alternativt Stockholm.
I rollen samarbetar du nära med våra kontor runt om i Sverige för att säkerställa högkvalitativa leveranser och långsiktiga kundrelationer. Du arbetar mot budget och sköter det administrativa arbetet kring avtal och leveranskrav. Du är en projektledare med god förmåga att förhandla och har en grundläggande ekonomisk förståelse. Tjänsten innefattar resor.
Hos oss är måluppföljning och veckovisa KPI-genomgångar en självklar del av vårt arbete, i linje med vår ambition att ständigt utvecklas. Vi erbjuder en kultur där både resultat och trivsel prioriteras och söker nu dig som vill bidra till vår tillväxtresa med engagemang och entreprenörsanda. Våra värderingar, Passion and Execution, genomsyrar allt vi gör.
Vem är du?
Vi söker dig som är målinriktad, resultatorienterad och inte räds att sätta höga mål. Du har erfarenhet av B2B-försäljning, och det är meriterande om du tidigare har arbetat inom rekrytering och bemanning. Du är skicklig på att bygga kundrelationer, affärsorienterad och har förmågan att arbeta strukturerat även när du stöter på motgångar. Med en lösningsorienterad inställning, noggrannhet och ett positivt förhållningssätt ser du detaljerna och har både ekonomisk förståelse och god administrativ förmåga. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav samt engelska och svenska i tal och skrift.
Om verksamheten
Välkommen till vår värld av möjligheter. Vi är en del av en börsnoterad koncern med resurser som stödjer din framgång. Vår kultur präglas av våra värderingar Passion and Execution, där vår inre glöd och handlingskraft driver oss framåt. Vi utmanar hela tiden oss själva, delar kunskap och värnar om varandra och våra kunder. Hos oss kan du förvänta dig förmåner som ett fördelaktigt provisionssystem, kontinuerlig kompetensutveckling, karriärvägar, tjänstepension och omfattande försäkringslösningar. Vi tror på att bygga varma relationer, främja en positiv teamkänsla och att stötta varandra genom både framgångar och motgångar. Hos oss får du möjligheten att växa - en plats där passion och resultat går hand i hand. A world where people matter - powerd by tech.
Vi ser fram emot att lära känna dig och höra mer om vad just du kan bidra med! Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
