Key Account Manager
2026-01-08
Är du en driven Key Account Manager med passion för försäljning inom Life Science? Vill du vara en nyckelspelare i ett växande bolag som revolutionerar marknaden med innovativa lösningar för laboratorier, transfusionsmedicin, fertilitetskliniker, läkemedelsbolag och forskningsenheter?
ICU Scandinavia söker nu en självgående och relationsbyggande Key Account Manager med teknisk kompetens för att expandera vår verksamhet och stärka vår marknadsposition ytterligare. Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Som Key Account Manager kommer du att:
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer inom Life Science-sektorn.
Ansvara för hela försäljningscykeln - från prospektering och kundmöten till avslut och uppföljning.
Driva nykundsbearbetning.
Ansvara för att projektleda större uppgraderingar.
Hålla en tät kommunikation med företagets egna servicetekniker och IT-personal för att säkerställa kundernas behov och att installationerna alltid blir till dom bästa.
Hålla dig uppdaterad om marknadstrender och aktivt arbeta med att stärka ICUs position på marknaden.
Arbeta med kundspecifika lösningar som stödjer både enkel hårdvara med en mer avancerad mjukvara samt unika integrationslösningar.
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet av försäljning inom Life Science, sjukvård eller relaterade teknikområden.
Erfarenhet av försäljning av IT-lösningar, mjukvarulösningar och IoT-enheter är en merit men inget krav.
God förståelse för sjukhusmiljöer och laboratoriemiljöer, exempelvis inom transfusionsmedicin och forskningslabb.
Förmåga att arbeta självständigt, identifiera och driva affärsmöjligheter och bygga starka kundrelationer.
En vilja att arbeta mot tydliga försäljningsmål och utveckla ICUs affärsområden ytterligare.
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor och nära samarbete med teknik- och produktteamet.
Möjligheten att arbeta med marknadsledande produkter och ett komplett mjukvaru- och hårdvarusystem.
Konkurrenskraftig lön med prestationsbaserade bonusar.
Flexibelt arbetsupplägg och möjlighet till utveckling och avancemang inom företaget.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av ICU Scandinavia?
Klicka på "Ansök här" och skicka in din ansökan och CV snarast möjligt, intervjuer sker löpande.
Ring Monika Rösch på +46(0)8 544 435 50 om du har frågor.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: career@icu.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Icu Scandinavia AB
Kemistvägen 10B
183 79 TÄBY
