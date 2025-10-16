Key Account Manager
Hagmans Nordic AB
2025-10-16
Ingen dag är den andra lik - och du får vara med och forma utvecklingen.
Som Key Account Manager inom fordonskemiska produkter får du en omväxlande roll där du driver affärer, identifierar nya möjligheter och bidrar till både kundernas och vår egen tillväxt. Du kommer arbeta i ett företag som brinner lika mycket för utveckling som du gör, och där vi tillsammans skapar vägen framåt.
Vår affär bygger i huvudsak på kemiska produkter inom fordon, specialbränslen, ytbehandling, rengöring och livsförlängande behandling inom kategorierna hem, bygg, fordon och industri. I våra bolag utvecklar, producerar, fyller och säljer vi produkter i våra egna varumärken och som private label. Vår hemmamarknad är Sverige, vi finns även i övriga Norden och Europa.
Kort beskrivning av tjänsten
Som Key Account Manager hos oss blir du den strategiska länken mellan företaget och våra nyckelkunder. Du ansvarar för att utveckla långsiktiga och lönsamma partnerskap där du både förstår kundens behov och driver affären framåt. Rollen handlar om att kombinera relationsbyggande med affärsmannaskap och projektledning - från första kunddialog till färdig produkt på hyllan.
I praktiken innebär det att du:
- utvecklar och implementerar kundstrategier för tillväxt
- vidareutvecklar våra befintliga kundrelationer
- identifierar nya affärsmöjligheter och driver förhandlingar
- upphandlar, planerar, offererar och följer upp affärer ifrån ett strategiskt perspektiv både effektivt och kostnadsmedvetet.
- säkerställer leverans och kvalitet i nära samarbete med interna team
Du blir anställd i ett av våra systerbolag men kommer att arbeta nära samtliga bolag och orter inom industrikoncernen. Placering kommer vara närliggande någon av våra kontor eller produktionsanläggningar (Herrljunga, Fritsla, Laxå, Älvängen). Resor till kunder och våra anläggningar är vanligt förekommande i tjänsten.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom försäljning, varav minst två år i en Key Account Manager-roll eller motsvarande. Du har dokumenterad framgång inom försäljning och god kunskap om fordonskemiska produkter eller liknande områden, och erfarenhet från fordons- eller verkstadsindustrin är meriterande.
Med en eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, teknik, försäljning eller affärsutveckling, har du både kunskap och verktyg för att driva affärer på hög nivå. Du är affärsmässig och resultatorienterad, med en förmåga att se helheten och skapa lönsamma lösningar för både kunder och företag. Din analytiska förmåga gör att du enkelt kan identifiera potential, prioritera rätt affärer och omvandla insikter till konkreta resultat som gör skillnad.
Som person är du kommunikativ och lyhörd, med förmåga att anpassa dialogen efter kundens situation och bygga långsiktiga, förtroendefulla relationer. Vid förhandlingsbordet agerar du tryggt och professionellt, och du trivs med att driva komplexa projekt från idé till färdig lösning. Samtidigt värdesätter du samarbeten över avdelningsgränser och bidrar aktivt till ett effektivt och framgångsrikt teamarbete.
Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
God systemvana och god erfarenhet av att arbeta i Office-paketet är ett krav.
B-körkort är ett krav.
Vad erbjuder vi?
Som Key Account Manager hos oss får du en nyckelroll med stort ansvar och möjlighet att påverka både kundrelationer och affärsresultat. Du får arbeta i en omväxlande och utmanande miljö, där ingen dag är den andra lik. Rollen ger dig frihet att utveckla affärer, driva projekt från idé till färdig lösning och bygga långsiktiga relationer med strategiskt viktiga kunder. Dessutom blir du en del av ett kompetent och engagerat team, där samarbete och kunskapsdelning är en självklarhet. Ersättning
