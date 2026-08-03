Kemikaliesamordnare
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2026-08-03
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Vill du använda din kompetens för något större?
Hos Försvarsmakten bidrar varje medarbetare till Sveriges säkerhet och försvarsförmåga. Oavsett om du arbetar med teknik, logistik, säkerhet eller stödverksamhet är ditt arbete en viktig del av helheten.
Nu söker vi på https://www.forsvarsmakten.se/om-forsvarsmakten/organisation/gemensamma/fmtis/om-fmtis/
två Kemikaliesamordnare
Det här är en ny funktion där du tillsammans med din kollega får möjlighet att vara med och bygga upp arbetssätt, rutiner och processer inom kemikaliehantering och säker hantering av brandfarliga varor. Du får stor möjlighet att påverka hur området utvecklas och bidra till att skapa säkra förutsättningar för Försvarsmaktens verksamhet.
Den formella befattningsbenämningen är BVKF Föreståndare, men rollen motsvarar i många verksamheter en kemikaliesamordnare, kemikaliesäkerhetsspecialist, HSE/EHS-specialist eller säkerhetsspecialist.
Om rollen
Som kemikaliesamordnare arbetar du både strategiskt och operativt med frågor som rör kemikaliehantering, brandfarliga varor, riskbedömningar och regelefterlevnad. Rollen fungerar som stöd till chefer och verksamhet i frågor som rör lagkrav, säker hantering och utveckling av rutiner och processer. Eftersom funktionen är under uppbyggnad kommer du tillsammans med din kollega att få en central roll i att etablera arbetssätt och styrning inom området. Arbetet innebär även samverkan med verksamheter på flera orter inom regionen, vilket medför vissa resor.
Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Utveckla och implementera rutiner, processer och styrande dokument inom kemikaliehantering och brandfarliga varor.
Stödja verksamheten i frågor kring kemikaliesäkerhet och lagstiftning.
Genomföra och följa upp riskbedömningar.
Säkerställa efterlevnad av lagar, föreskrifter och interna styrdokument.
Ge råd och stöd till chefer och medarbetare.
Planera och genomföra utbildningar och informationsinsatser.
Delta i utredningar, uppföljningar och förbättringsarbete.
Följa utvecklingen inom lagstiftning och myndighetskrav.
Vi söker dig som har:
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis kemi, miljö, arbetsmiljö, säkerhet, teknik eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet från industri, energi, laboratorieverksamhet, läkemedel, offentlig verksamhet eller annan reglerad verksamhet
Erfarenhet av arbete med kemikaliehantering, kemikaliesäkerhet, arbetsmiljö, säkerhet eller närliggande område.
Erfarenhet av att arbeta med lagkrav, regelverk eller myndighetskrav.
Erfarenhet av riskbedömningar eller annat systematiskt säkerhetsarbete.
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Goda kunskaper i Microsoft Office.
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med brandfarliga varor.
Kunskap om kemikalielagstiftning såsom REACH och CLP.
Erfarenhet av process- eller verksamhetsutveckling.
Erfarenhet av att utbilda eller stödja verksamheter inom säkerhets- eller kemikalieområdet.
Erfarenhet av att ta fram styrande dokument, rutiner eller processer.
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, ansvarstagande och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du har lätt för att samarbeta, skapa förtroende och omsätta krav och regelverk till praktiska lösningar som fungerar i verksamheten. Du trivs med att ta initiativ, driva frågor framåt och bidra till utveckling och förbättring. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Hos oss får du
Ett samhällsviktigt uppdrag där du bidrar till Sveriges säkerhet och beredskap
Möjlighet att vara med och bygga upp och utveckla ett nytt verksamhetsområde
En specialistroll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka
Goda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning
Balans mellan arbete och privatliv genom flexibla arbetsformer och attraktiva förmåner
Träning på arbetstid och ett långsiktigt fokus på hälsa och välmående
Var med och bygg framtidens försvar
Försvarsmakten befinner sig i en historisk utvecklingsfas och är en av Sveriges viktigaste samhällssatsningar. För att lyckas behöver vi engagerade medarbetare som vill bidra med sin kompetens och vara med och utveckla verksamheten för framtiden.
Som Kemikaliesamordnare får du möjlighet att kombinera specialistkunskap, verksamhetsutveckling och samhällsnytta i en roll där din insats gör skillnad – varje dag.
Genom att skapa säkra arbetssätt för kemikaliehantering och brandfarliga varor bidrar du till att Försvarsmakten kan genomföra sitt uppdrag på ett säkert, hållbart och effektivt sätt.Publiceringsdatum2026-08-03Övrig information
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen.
Placeringsort: Enköping
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-30
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Lena Sjö
Rekryteringsansvarig Talanganskaffningcenter FMTIS lena.sjo@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
741 81 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10018295