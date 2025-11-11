KBT-Psykolog till Apex Terapi
2025-11-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att bedöma, diagnostisera och behandla vuxna med psykisk ohälsa. Det gäller behandling av lättare till medelsvår depression, ångest, tvångssyndrom och stress. Verksamheten följer Region Skånes riktlinjer för vårdval psykoterapi.
Vad vi erbjuder
En arbetsplats där du som anställd kan vara med och forma verksamheten från grunden. Tätt samarbete med verksamhetschef och ledning för att skapa en välfungerande mottagning. Möjlighet att dela upp arbetet mellan fysiska och digitala träffar. Fantastiska kollegor och en arbetsplats med god arbetsmiljö och härlig gemenskap.
Vem vi söker
Du är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Du arbetar evidensbaserat och har gedigen kunskap om inlärningpsykologi och beteendeanalys. Då tjänsten kräver daglig kontakt med patienter har du hög social förmåga med god klinisk kompetens och ett gott bemötande. Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Som person har du ett positivt förhållningssätt, är trygg i din roll och kan vara både uppgifts- och relations-orienterad. Eftersom vi jobbar i ett litet, sammansvetsat team lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga och att man passar in i gruppen. Då verksamheten inom psykoterapi är under uppstart ser vi också att du är ansvarstagande och driven, med handlingskraft att ta dig an en ny och spännande utmaning. Du drivs av att hjälpa människor att må bättre och att du sätter patienten i centrum samt jobbar utifrån ett helhetsperspektiv där du kan dra nytta av vår rehabverksamhet. Individuell lönesättning tillämpas. Tjänsten är utformad för en tillsvidareanställning med en tjänstgöringsgrad på 40 timmars arbete per vecka. Provanställning tillämpas med 6 månader. Anställningsintervjuer genomförs löpande.
Om företaget
Apex Terapi öppnade sina dörrar i januari 2024 och ligger i samma lokaler som Apex Rehab, som har flertalet fysioterapeuter och kiropraktorer. Kliniken ligger centralt i Limhamn och vi har en stor lokal om 635 kvadratmeter till vårt förfogande med både individuella rum, gym och grupprum. Som arbetsgivare vill vi skapa en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där våra anställda trivs och ges goda förutsättningar för att kunna utföra sitt jobb och utvecklas i sin yrkesroll. Som en mindre arbetsgivare är vi dynamiska och nytänkande med korta beslutsvägar.
Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till rekrytering@apexterapi.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: rekrytering@apexterapi.se
Detta är ett heltidsjobb.
