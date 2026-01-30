KBT- psykoterapeut, samtalsterapeut
Prima Vård Sverige AB / Psykologjobb / Falun Visa alla psykologjobb i Falun
2026-01-30
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Falun
, Borlänge
, Tierp
, Uppsala
, Nacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-30Beskrivning
Falu vårdcentral söker dig som är legitimerad psykolog alternativt är samtalsterapeut med steg 1-utbildning i KBT och har ett intresse för och gärna erfarenhet av att arbeta i primärvården.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär främst bedömning och behandling av patienter med olika former av psykisk ohälsa. Vårt arbetssätt är tydligt primärvårdsinriktat och har som mål att erbjuda högkvalitativa insatser som är tillgängliga för många.
Tjänsten är varierande och stimulerande, med goda möjligheter till tvärprofessionellt samarbete och deltagande i utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och ett professionellt, respektfullt bemötande - både gentemot patienter och kollegor.
Vi söker dig som vill bidra aktivt till vår fortsatta utveckling och som uppskattar att arbeta i en miljö där idéer, förbättringsförslag och engagemang tas tillvara. Ett intresse för gruppbehandling är meriterande.
För oss är en god arbetsmiljö och allas delaktighet centralt. Vårt mål är att du ska trivas, känna arbetsglädje och ha möjlighet att utvecklas i ditt arbete - vi tror att det skapar de bästa förutsättningarna för både medarbetare och patienter.
Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog eller samtalsterapeut med steg 1-utbildning i KBT. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift.
Du har ett intresse för arbete inom primärvård, där fokus ligger på att kombinera hög kvalitet med god tillgänglighet för patienterna. Vi arbetar med digitala lösningar i vår verksamhet och ser därför gärna att du är nyfiken på och positiv till digitala arbetssätt.
Erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att bidra till ett gott samarbetsklimat.
Mottagning
Falu Vårdcentral har ett humanvetenskapligt perspektiv där idén om allas lika värde gäller utan reservationer. All vår verksamhet utgår från ett patientperspektiv och frågan: Vad är bäst för patienten? Vi har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt gentemot såväl patienter som våra medarbetare och samarbetspartner. Vårt ansvar är att se och särskilt uppmärksamma patientgrupper med svaga röster, till exempel barn och personer med psykiska eller fysiska funktionshinder. Som medarbetare på Falu vårdcentral får du ta ett stort eget ansvar. Det ger dig möjligheter att både utvecklas och att utveckla vården.
Falu vårdcentral ingår i Hälsoval Dalarna.Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/28". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falu Vårdcentral Kontakt
Malin Svanström 023-6616102 Jobbnummer
9712987