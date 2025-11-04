Kategoriledare inköp
2025-11-04
Har du arbetat ett par år med inköp och känner dig mogen för ett nästa steg i karriären? Ser du ofta möjligheter och triggas av att utveckla bra affärer? Vill du vara med att utveckla inköpsverksamheten på Skatteverket? Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete där vi tillsammans skapar samhällsnytta.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som kategoriledare på Skatteverket driver du aktiviteter i ett väletablerat arbetssätt med en väl förankrad metodik. Du planerar din egen vardag och driver kategoriteam självständigt och i samverkan med kunniga kollegor. Du ansvarar för projektplanering inom tilldelade kategorier och genomförandet av enskilda kategoriinitiativ enligt Skatteverkets modell för kategoristyrning. Du driver utveckling och förbättringsförslag framåt utifrån ekonomi och hållbarhet samt med försörjningsberedskap i beaktande.
I kategoriinitiativen genomför du analyser, tar fram förbättringar och ansvarar för initiativets och teamets framdrift mot resultat. Du tar fram och presenterar underlag för dialog och beslut i flertal forum. Du förankrar kategoriinitiativ och strategiförslag på beslutsforum, stöttar i implementering samt arbetar med uppföljning.
Du arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning och driver processutveckling utifrån förbättringsförslag inom tilldelade kategorier, både utifrån genomförande av initiativ men också dess uppföljning.
Arbetet är kvalificerat och spänner över många områden och perspektiv vilket ger dig nya kunskaper på bredden och på djupet. Rollen ställer höga krav på att kunna omsätta din problemlösande och analytiska förmåga utifrån framtagna data till att beskriva aktiviteter samt att driva dessa.
Vidare ställer rollen höga krav på att kunna samverka och samarbeta internt såväl som med externa intressenter. Du behöver vara kommunikativ, lyhörd och lojal mot verksamhetens behov och kunna göra prioriteringar efter eget initiativtagande.
Inköpsenheten genomför upphandling och avrop för Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Utbetalningsmyndigheten och Valmyndigheten. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt med andra kollegor med olika kompetenser inom enheten samt den beställande verksamheten. Inköpsarbetet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv i dialog med verksamheten. Inköpsenheten består av cirka 55 medarbetare och är uppdelad i fyra sektioner. Enheten behöver nu förstärkas med ytterligare kategoriledare med placeringsort i Sundbyberg. På vår sektion är vi 11 kollegor.
Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med - du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid, vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att delvis jobba hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag. För oss är det viktigt att alla medarbetare utvecklas och mår bra och har möjligheter till personlig utveckling, samt jobbar med givande och spännande uppdrag. Vi värdesätter en kultur som skapar motivation, delaktighet och engagemang där vi tillsammans arbetar för ett gott arbetsklimat.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha analytisk förmåga samt vana av att presentera slutsatser inför beslut
- ha en mycket god förmåga och kunskap att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska
- vara resultat- och målinriktad med förmåga att leda, delegera och fatta beslut
- ha ett coachande förhållningssätt, helhetssyn och ser värdet av dialog, förankring och samverkan
- vara utvecklingsorienterad, kreativ och nytänkande samt ha erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete
- vara trygg och stabil som person och i din yrkesroll.
Du ska även ha:
- ha relevant högskoleutbildning inom industriell ekonomi, ekonomi, juridik om minst 120 poäng/180 högskolepoäng eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
- ha minst 3 års aktuell och relevant erfarenhet av strategiskt inköpsarbete (projektledning, kategoristyrning och/eller strategiskt inköp) inom större organisation med flera intressenter.
- ha mycket goda kunskaper i MS office (främst Excel och Powerpoint)
Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av strategiskt inköpsarbete inom ramen för den offentliga affären. Vidare är det även önskvärt om du har erfarenhet av arbete med analysverktyg som till exempel spendency. Det är även önskvärt om du arbetat med riskhantering utifrån leveranskedjor.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
