Kassörska

Nord Gross food AB / Kassapersonalsjobb / Uppsala
2025-11-13


Vi söker en serviceinriktad och noggrann kassörska/kassapersonal som vill bli en del av vårt team på Nordgross. Du blir butikens ansikte utåt och möter våra kunder med ett leende och professionellt bemötande.
Vi söker dig som är, social, positiv, pålitlig, punktlig, samarbetsvillig, lösningsorienterad och flexibel.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@nordgrossfood.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nord Gross food AB (org.nr 556983-0960)
Verkstadsgatan 8 (visa karta)
753 23  UPPSALA

Kontakt
Emin Tursak
info@nordgrossfood.se
0739392051

