Kassörska
Nord Gross food AB / Kassapersonalsjobb / Uppsala
2025-11-13
eller i hela Sverige
Vi söker en serviceinriktad och noggrann kassörska/kassapersonal som vill bli en del av vårt team på Nordgross. Du blir butikens ansikte utåt och möter våra kunder med ett leende och professionellt bemötande.
Vi söker dig som är, social, positiv, pålitlig, punktlig, samarbetsvillig, lösningsorienterad och flexibel.
Kom in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@nordgrossfood.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nord Gross food AB
(org.nr 556983-0960)
Verkstadsgatan 8 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Kontakt
Emin Tursak info@nordgrossfood.se 0739392051 Jobbnummer
9602293