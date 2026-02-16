Kassapersonal till The Fishery
2026-02-16
The Fishery under ledning av Malin Söderström och Carl Ullsten är en modern, nytänkande restaurang i ett öppet restauranglandskap, Teatern i Ringens Köpcentrum i Skanstull. I teatern finns det 9st andra aktörer t ex Marco Badoune, Adam och Albin och Sayan Isaksson. Alla har en tydlig egen inriktning och vår är mat från havet. Vi serverar många gäster i rask takt från vårt lilla kök med mat lagad på riktitgt. Köket är helt öppet och alla anställda möter gästerna. Vi är ett litet men sammansvetsat gäng som jobbar med positivitet, noggrannhet och effektivitet som ledord. Menyn är kort men med stor bredd. Några exempel är vår Krispiga fisk, Fishtaco och Sallad på varmrökt lax. När det kommer till dryck har vi valt att fokusera på framför allt mousserande så som Cava, Prosecco och Champagne. Vår enhet på Brunkebergstorg är baserad på samma koncept som i Teatern men där har vi en egen lokal. Menyn och serveringsättet är uppbyggt på samma sätt.
Vi söker utåtriktade, positiva medarbetare som vill fortsätta utveckla ett framgångsrikt koncept med oss. Du gillar att leverera en bra kundupplevelse och representerar vårt koncept på ett bra sätt. Du är lugn under press, arbetar lätt i team och har ett gott ordningssinne. Arbetstiderna varierar och inkluderar kvällar, helger och helgdagar. Så ansöker du
