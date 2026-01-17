Kassapersonal Hyndevad secondhand

Anställningsform: Behovsanställning
Arbetstid 5 timmar varannan Söndag.
Omfattning: Deltid/Extraarbete
Arbetsuppgifter Kassaarbete, kundservice och ordning i butiken.
Kvalificationer: Du är pålitlig noggrann och serviceinriktad.
Du trivs med att arbeta självständigt.
Erfarenhet av kassaarbete är meriterande, men inget krav.
Övrigt: Tjänsten passar särskilt bra för pensionärer eller studenter, men alla är välkomna att söka.
Välkommen med din ansökan! Skicka gärna en kort presentation av dig själv och gärna dina kontakt uppgifter på mejl.

Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: fransson80@hotmail.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kassapersonal".

Fransson, Pedro
Bukettvägen 3 (visa karta)
635 13  ESKILSTUNA

Fransson Pedro

9690079

