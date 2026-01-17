Kassapersonal Hyndevad secondhand
Fransson, Pedro / Kassapersonalsjobb / Eskilstuna Visa alla kassapersonalsjobb i Eskilstuna
2026-01-17
Anställningsform: Behovsanställning
Arbetstid 5 timmar varannan Söndag.
Omfattning: Deltid/Extraarbete
Arbetsuppgifter Kassaarbete, kundservice och ordning i butiken.
Kvalificationer: Du är pålitlig noggrann och serviceinriktad.
Du trivs med att arbeta självständigt.
Erfarenhet av kassaarbete är meriterande, men inget krav.
Övrigt: Tjänsten passar särskilt bra för pensionärer eller studenter, men alla är välkomna att söka.
Välkommen med din ansökan! Skicka gärna en kort presentation av dig själv och gärna dina kontakt uppgifter på mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: fransson80@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kassapersonal". Arbetsgivare Fransson, Pedro
Bukettvägen 3 (visa karta
)
635 13 ESKILSTUNA Arbetsplats
Fransson Pedro Jobbnummer
9690079