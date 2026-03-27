Kart- och Mätningsingenjör vikariat
Ludvika kommun är mitt i ett expansivt skede med företag som växer och en befolkning som ökar. I en central roll finns Ludvika kommuns verksamhetsområde Planering inom Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen. Planering arbetar brett med samhällsbyggnad och samhällsutveckling och utgörs av ett sammansvetsat gäng bestående av rutinerade och nya medarbetare. Inom Planering finns en nyskapad enhet, Geodataenheten, dit vi nu söker en vikarie.
Arbetsplatsen
Geodataenheten ansvarar bland annat för ajourhållning av primärkartan, framtagande av nybyggnadskarta, förvaltning och utveckling av kommunens geografiska information samt ajourhållning av adress- och lägenhetsregistret. Vi söker nu dig som är utbildad kart-, eller mätingenjör och som vill arbeta i vårt nya geodata-team.
Arbetsuppgifter
• Ta fram anpassade kartprodukter till interna och externa kunder
• Mätuppdrag såsom inmätning, utstakning, lägeskontroll och kontrollmätning
• Registrera objekt och ytbildning av marktäckesytor för att planera drift och underhåll av kommunens gatu- och parkanläggningar
• Strukturera lagring och hantera geodata och metadata
• Utbildad kart- eller mätningsingenjör, alternativt har annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som vi anser är likvärdig.
• Några års arbetslivserfarenhet inom kommunal mät- och kartverksamhet
• Bekant med systemet TopoCAD/TopoDirekt
• B-körkort
• Goda kommunikativa egenskaper och behärska svenska i både tal och skrift.
Meriterande om du har erfarenhet av:
• GIS, framför allt QGIS
• FME Form/Flow
• AutoCAD
• Sokigo NOVA Mät och kartDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du samarbetar lätt med andra och har en tydlig och trygg kommunikation. Samtidigt är du strukturerad i ditt arbetssätt och har förmåga att prioritera när situationen kräver det. Du är kvalitetsmedveten och noggrann samt tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dina processer i mål.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Vikariat med start enligt överenskommelse t.o.m. 2027-03-31. Möjlighet till förlängning finns om erforderliga politiska beslut fattas.
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Upplysningar
Chef: Derek Kippo, enhetschef Geodata, 0240-862 63
Arbetstagarorganisation: Vision. Nås via Kommunens växel 0240-860 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19 april 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Intervjuer kommer att ske under vecka 18 och 19 i Ludvika.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
