Kantpressoperatör
Wtab Wermlands Tunnplåt AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Torsby Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Torsby
2026-06-04
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Vi söker dig som är intresserad av verkstadsindustrin och vill jobba i produktionen.
Du kommer att jobba som kantpressoperatör, där du ställer in, programmerar o kör kantpressmaskiner. Vidare ska kvalitetskontroller göras så att produkterna håller en hög o jämn kvalité och möter kundernas krav. Arbetet är förlagt till två-skift
Vi ser gärna att du har utbildning inom inom verkstad/teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet. En stor fördel om du har kunskapen att läsa och tolka ritningar, samt jobbat i Monitor G5. Truckkort är meriterande. Goda kunskaper i svenska i skrift o tal .
Du är noggrann, lösningsorienterad, har hög arbetsmoral och förstår vikten av att vara närvarande. Vidare är du en lagspelare och har rätt inställning och värderingar – det är minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: peter@wtab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wtab Wermlands Tunnplåt AB
(org.nr 556522-0752)
Bergebyvägen 45 (visa karta
)
685 93 TORSBY Arbetsplats
Wtab Wermlands Tunnplåt AB Kontakt
VD
Peter NIlsson peter@wtab.se 073-201 94 77 Jobbnummer
9948077