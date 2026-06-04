Kantpressoperatör

Wtab Wermlands Tunnplåt AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Torsby
2026-06-04


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Vi söker dig som är intresserad av verkstadsindustrin och vill jobba i produktionen.

Du kommer att jobba som kantpressoperatör, där du ställer in, programmerar o kör kantpressmaskiner. Vidare ska kvalitetskontroller göras så att produkterna håller en hög o jämn kvalité och möter kundernas krav. Arbetet är förlagt till två-skift
Vi ser gärna att du har utbildning inom inom verkstad/teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet. En stor fördel om du har kunskapen att läsa och tolka ritningar, samt jobbat i Monitor G5. Truckkort är meriterande. Goda kunskaper i svenska i skrift o tal .
Du är noggrann, lösningsorienterad, har hög arbetsmoral och förstår vikten av att vara närvarande. Vidare är du en lagspelare och har rätt inställning och värderingar – det är minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.

Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: peter@wtab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wtab Wermlands Tunnplåt AB (org.nr 556522-0752)
Bergebyvägen 45 (visa karta)
685 93  TORSBY

Arbetsplats
Wtab Wermlands Tunnplåt AB

Kontakt
VD
Peter NIlsson
peter@wtab.se
073-201 94 77

Jobbnummer
9948077

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