Kantpressare Nibe Ljungby

Är du en nyfiken och tekniskt kunnig person med intresse för att jobba inom tillverkningsindustrin?
Vi söker nu en noggrann kantpressare med ett öga för detaljer till vår plåtavdelning.
Som kantpressare kommer du att:
• Arbeta med plåtbearbetning och kantpressning enligt ritningar och instruktioner
• Självständigt ställa maskiner och utföra kvalitetskontroller
• Mäta och kontrollera detaljer enligt kvalitetskrav
Stämmer det här in på dig?
Rollen kräver att du har en god teknisk förståelse och förmågan att förstå ritningar och kunna omsätta dem i praktiskt arbete. Du ska trivas med att arbeta självständigt och ansvarsfullt men också kunna samarbeta med övriga kollegor i teamet. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift krävs då ritningar och arbetsinstruktioner som du utgår ifrån är på svenska.
Tidigare erfarenhet av kantpressning är meriterande, vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetstiden är i dagsläget förlagd till dagtid och arbetsuppgifterna utförs med prestationslön (ackord).
Placeringsort: Ljungby
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven. Den bygger på lång tradition och en rik historia där ledorden är enkelhet, ödmjukhet och pålitlighet. Vi ser långsiktigt på din anställning och erbjuder dig en arbetsplats med goda karriärmöjligheter. Tillsammans ser vi till att du får utlopp för din talang, kreativitet och kunskap.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1250 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm.
NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder.
Låter det här som din nästa utmaning? Du söker jobbet via vår hemsida www.nibe.se
under "lediga jobb". Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, men senast den 19 september 2025. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta någon av oss. Ersättning
