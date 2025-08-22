Kantpressare - Örebro
2025-08-22
Är du en duktig kantpressare?
Företaget:
Maxidoor är en ledande aktör inom säkerhetsdörrar och stålpartier och har över 70 års erfarenhet av att skapa högklassiga lösningar för sina kunder. Företaget är engagerat i att leverera produkter av högsta kvalitet och har en stark ställning på marknaden för säkerhet och bygglösningar. Maxidoor är en arbetsplats som värderar kvalitet, noggrannhet och innovation.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Som Kantpressare på Maxidoor kommer du att arbeta med bearbetning och formning av metall för att skapa produkter av hög kvalitet. Du hanterar kantpressmaskiner med precision och ser till att produktionen följer både tekniska specifikationer och interna kvalitetskrav. Du arbetar tätt tillsammans med produktionsteamet och bidrar till en effektiv tillverkningsprocess.Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som Kantpressare eller med liknande arbetsuppgifter inom metallbearbetning
Goda kunskaper i att hantera kantpressmaskiner och andra relevant maskiner
Förmåga att läsa och förstå ritningar och tekniska specifikationer
Noggrannhet och hög arbetsmoral
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt
Erfarenhet från industriproduktion är meriterandeDina personliga egenskaper
Du är en självgående och ansvarsfull person
Du har en problemlösande inställning och är flexibel i ditt arbete
Du arbetar strukturerat och har ett öga för detaljer
Du trivs i en arbetsmiljö där du får ta eget ansvar och utvecklas inom ditt yrkesområdeÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Olivera Cvetkovic på olivera.cvetkovic@kraftsam.se
. I denna rekrytering samarbetar Maxidoor med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt
Välkommen med din ansökan! Ersättning
