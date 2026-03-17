Kantpressare - Örebro
2026-03-17
Är du en duktig kantpressare? Nu söker vi en kantpressare till vår kund i Örebro! Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
Maxidoor är en ledande aktör inom säkerhetsdörrar och stålpartier och har över 70 års erfarenhet av att skapa högklassiga lösningar för sina kunder. Företaget är engagerat i att leverera produkter av högsta kvalitet och har en stark ställning på marknaden för säkerhet och bygglösningar. Maxidoor är en arbetsplats som värderar kvalitet, noggrannhet och innovation.Om tjänsten
Som Kantpressare på Maxidoor kommer du att arbeta med bearbetning och formning av metall för att skapa produkter av hög kvalitet. Du hanterar kantpressmaskiner med precision och ser till att produktionen följer både tekniska specifikationer och interna kvalitetskrav. Du arbetar tätt tillsammans med produktionsteamet och bidrar till en effektiv tillverkningsprocess.
Vi söker dig som
Erfarenhet av att arbeta som Kantpressare eller med liknande arbetsuppgifter inom metallbearbetning
Goda kunskaper i att hantera kantpressmaskiner och andra relevant maskiner
Förmåga att läsa och förstå ritningar och tekniska specifikationer
Noggrannhet och hög arbetsmoral
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt
Erfarenhet från industriproduktion är meriterande
Du är en självgående och ansvarsfull person
Du har en problemlösande inställning och är flexibel i ditt arbete
Du arbetar strukturerat och har ett öga för detaljer
Du trivs i en arbetsmiljö där du får ta eget ansvar och utvecklas inom ditt yrkesområde
Du är en självgående och ansvarsfull person som tar dig an uppgifter med en problemlösande inställning och en flexibel attityd. Du arbetar på ett strukturerat sätt, med ett öga för detaljer och noggrannhet i det du gör. Samtidigt trivs du i en arbetsmiljö där du får ta eget ansvar och ges möjlighet att utvecklas inom ditt yrkesområde.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Patricia Contreras på patricia.contreras@kraftsam.se
. I denna rekrytering samarbetar Maxidoor med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 1779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Odengatan 40 (visa karta
)
718 32 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maxidoor Kontakt
Fredrik Signell fredrik@kraftsam.se 073 023 89 19 Jobbnummer
9801661