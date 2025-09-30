Kantpress operatör sökes

K-Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Jönköping
2025-09-30


Vi söker Kantpressare

Vi söker en kantpressare som vill bli en viktig del av vår kunds kantpress team. Du kommer att arbeta med tillverkning och bearbetning av plåtdetaljer, där både precision och kvalitet är avgörande.

Dina arbetsuppgifter

Ställa in, mäta, kontrollera och justera detaljer
Läsa ritningar, både på papper och digitalt
Säkerställa hög kvalitet och följa våra produktionsprocesser

Vi söker dig som har

Erfarenhet som kantpressare eller inom plåtbearbetning
Gärna erfarenhet av att ställa in kantpressmaskiner självständigt
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Ett noggrant, pålitligt och drivande arbetssätt
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift


Publiceringsdatum
2025-09-30

Så ansöker du
Känner du igen dig? Sök tjänsten redan idag - urval sker löpande!


Om företaget
K-Bemanning är ett lokalt auktoriserat Bemanningsföretag som rekryterar och hyr ut både kollektivpersonal och tjänstemän. Vi har bemannade kontor i Gislaved och Värnamo. K-Bemanning har över 18 års erfarenhet av bemanning, rekrytering och hyrrekrytering. Vi tillhandahåller även truckutbildning, traversutbildning och utbildning inom mätteknik/ritningsläsning. Vi är givetvis ett auktoriserat bemanningsföretag och har även en R-licens. Det innebär att vi är ett rekommenderat företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom vår organisation.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
K-Bemanning AB (org.nr 556664-6625)

Jobbnummer
9532897

