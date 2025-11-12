Kanslichef - Statsrådsberedningen
Nationella säkerhetsrådgivarens organisation, Statsrådsberedningen
Vill du ta ett strategiskt chefsuppdrag med ansvar för att leda statsministerns internationella arbete och bidra till regeringens säkerhetspolitik? Vi söker en kanslichef som vill vara med och forma Sveriges roll i världen - i nära samverkan med den nationella säkerhetsrådgivaren.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som kanslichef leder du arbetet vid Kansliet för utrikes och säkerhetspolitiska frågor, som är en del av den nationella säkerhetsrådgivarens organisation. Du ansvarar för att fördela arbetet och skapa delaktighet bland kansliets medarbetare, samtidigt som du säkerställer högsta kvalitet i statsministerns och nationella säkerhetsrådgivarens internationella arbete.
Du driver och håller samman planering och genomförande av statsministerns och nationella säkerhetsgivarens internationella åtaganden, och bistår i frågor som rör regeringens säkerhetspolitik och det nationella säkerhetsrådet. Du tar ett helhetsansvar för statsministerns externa engagemang, från konceptualisering och programläggning till protokollärt och praktiskt genomförande. Rollen innebär ett nära samarbete med andra kanslier under säkerhetsrådgivaren, med statsministerns stab samt med flera departement inom Regeringskansliet.
Du företräder verksamheten i interna och externa forum, och upprätthåller ett aktivt internationellt kontaktnät inom kansliets samtliga verksamhetsområden. Tjänsten innebär personalansvar, egna ansvarsområden och periodvis hög arbetsbelastning med många resor.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Din bakgrund
Du har en akademisk examen och gedigen erfarenhet av kvalificerat arbete i Regeringskansliet, gärna i stab eller nära en politisk ledning. Du har erfarenhet av chefs- och ledarskap, tjänstgöring vid svensk utlandsmyndighet samt arbete inom flera av Utrikesdepartementets geografiska och funktionella ansvarsområden.
Du har goda kunskaper om säkerhetspolitik och säkerhetsstrategiska frågor, samt god allmänorientering. Du har mycket god språklig förmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har kunskap om Statsrådsberedningens olika verksamhetsområden, erfarenhet från andra departement såsom Justitiedepartementet eller Försvarsdepartementet, eller från underliggande myndigheter. Språkkunskaper i tyska eller franska är också meriterande.
Dina egenskaper
Som chef har du helhetssyn och kommunicerar övergripande mål, involverar andra tidigt och främjar samarbete för en enhetlig ledning. Du driver utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, leder förändring med mod och uppmuntrar lärande och initiativ till utveckling, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens och ditt ledarskap. Du har fokus på resultatet genom att prioritera, fatta beslut och visar tillit till medarbetares kompetens genom att stötta och coacha samt hantera problem i tid.
I denna roll ska du dessutom ha en god förmåga att leda, utveckla, motivera och stödja medarbetare, och skapar trivsel och god arbetsmiljö. Du tänker och agerar strategiskt, prioriterar och fattar beslut med gott omdöme. Du är ansvarstagande, initiativrik, lyhörd och har hög integritet. Du har också förmåga att skapa, driva och slutföra projekt, att sålla ut väsentligheter ur stora informationsmängder och sammanfatta dessa på ett stringent sätt. Du är en god företrädare för verksamheten.
Övrigt
Tidsbegränsat chefsförordnande om 2-3 år.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Niclas Kvarnström som är nationell säkerhetsrådgivare. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Ann-Marie Sahlström. Fackliga kontaktpersoner är Ewa Widgren för Saco och Sofia Wretler Meurke för ST. Samtliga kontaktpersoner nås via Regeringskansliets växel på telefon 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 december 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.
