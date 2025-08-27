Kan du finska?
2025-08-27
Vi på Future People söker en finsktalande administratör till vår kund i centrala Stockholm
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Om rollen
Future People söker en finsktalande dataadministratör till ett kortare uppdrag (1-3 månader) i Stockholm City. Du blir anställd som konsult hos Future People och ingår i ett data-team som läser, följer länkar och laddar ner dokument snabbt, strukturerat och noggrant.
Arbetsuppgifter: Läsa material, följa länkar och ladda ner dokument.
Säkerställa korrekt filnamn, mappstruktur och metadata.
Kvalitetssäkra innehåll/versionshantering och logga källor.
Enklare admin i teamets verktyg (t.ex. Excel/SharePoint.
Vi söker dig som: Är finsktalande (krav) samt bekväm på svenska; engelska är meriterande.
Är noggrann, snabb på att ta till dig information och har öga för detaljer.
Har vana av administrativt arbete och strukturerad filhantering.
Kan Office 365 (framför allt Excel) och molnlagring/SharePoint.
Som konsult på Future People
Hos oss får du:
Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder
Trygghet och stöd genom hela uppdraget
Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog
Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Omfattning: 100% eller enligt överenskommelse] Start: så snart som möjligt Sista dag att ansöka är 1/9 men urval sker löpande
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Detta är ett heltidsjobb.
Future People AB
Future People Kontakt
Liv liv.hedstrom@futurepeople.se 0735304020
9479439