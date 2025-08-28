Kallskänka till Thelins Konditori
Thelins Konditori grundades i början av 1900-talet och har sedan dess alltid haft en strävan att tillhandahålla högsta kvalitet på såväl råvaror och produkter som personligt bemötande. Den första butiken öppnades på Sankt Eriksgatan, Kungsholmen, och idag består Thelins av 20 butiker belägna runt om i Stockholm.
Grundkonceptet är idag detsamma som då - ett traditionellt hantverkskonditori som erbjuder ett brett sortiment av såväl fika som mat.
Tack vare vårt variationsrika sortiment når vi på Thelins ut till en bred målgrupp vilket har lett oss till att bli en naturlig mötesplats för såväl unga vuxna och barnfamiljer som pensionärer och förstås, våra stamgäster.
Vi är nu ute efter att expandera vårt arbetslag och eftersöker kallskänkor som är sugna på att ta sig an utmaningar i köket!
Vi värdesätter att du är en social person som trivs med att arbeta både självständigt och i arbetslag.
Vad erbjuder du oss?
Du är en engagerad medarbetare
Du gillar att ta initiativ och ansvar
Du kan planera ditt arbete i köket
Du kommer med idéer
Du är en stolt representant för vårat varumärke och den mat som du skickar ut från köket till gästerna
Vad erbjuder vi dig?
En rolig och social arbetsplats där du får träffa olika människor i arbetet dagligen
Chansen att arbeta inom ett växande företag där du kan följa med oss på resan
Möjligheten att utvecklas ihop med dina kollegor
Som kallskänka hos oss på Thelins konditori har du ansvar över köket. Du kommer att få tillreda smörgåsar, sallader och enklare rätter. Du kommer stundvis att arbeta under ett högt tempo och är därför inte rädd för att ta i. Du ska kunna arbeta självständigt och i lag samt varierade arbetstider under vardagar och helger.
Renhållning, städning och temperaturkontroller ingår i ditt arbete.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: jobb@thelinskonditori.se Arbetsgivarens referens
