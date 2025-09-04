Kallskänka sökes till konditori
2025-09-04
Vi söker en kallskänka på 50% till vårt lilla familjeägda konditori. Tjänsten är ett vikariat på tre månader, med möjlighet till förlängning. Arbetstid främst morgnar, vardagar och helger.
Vi söker dig som har intresse för mat; erfarenhet är meriterande men det viktigaste är en vilja att lära sig. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att förbereda och tillaga baguetter, sallader och dylikt samt ansvara för påfyllning i diskar. Vid behov kan du behöva hoppa in i kassan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: Ngovua@hotmail.com Arbetsgivare Konditori Regement AB
