Kallskänka sökes till konditori

Konditori Regement AB / Kockjobb / Malmö
2025-09-04


Vi söker en kallskänka på 50% till vårt lilla familjeägda konditori. Tjänsten är ett vikariat på tre månader, med möjlighet till förlängning. Arbetstid främst morgnar, vardagar och helger.
Vi söker dig som har intresse för mat; erfarenhet är meriterande men det viktigaste är en vilja att lära sig. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att förbereda och tillaga baguetter, sallader och dylikt samt ansvara för påfyllning i diskar. Vid behov kan du behöva hoppa in i kassan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: Ngovua@hotmail.com

Arbetsgivare
Konditori Regement AB (org.nr 556866-1317)
Regementsgatan 86 (visa karta)
217 51  MALMÖ

Arbetsplats
Regement AB, Konditori

Jobbnummer
9492212

