kallskänka med bagerierfarenhet

Vi söker en självständig kallskänka/kock med bagerierfarenhet till Viggbyholms Stationskafé!
Viggbyholms Stationskafé är ett av norrorts mest omtyckta små kaféer och bistroer - ett riktigt hantverkskafé där allt görs från grunden med kärlek, stolthet och hög kvalitet. Här bakar vi vårt eget bröd, lagar enkel mat med säsongens bästa råvaror och skapar en varm och hemtrevlig miljö för våra gäster.
Nu söker vi dig som har erfarenhet som kallskänka eller kock - och dessutom tycker om att baka!
Du trivs med att arbeta självständigt, tar ansvar och brinner för god mat och fint hantverk.
Om tjänsten:
Du arbetar med både kall- och varmrätter samt enklare bakning.
Du planerar och genomför ditt arbete självständigt.
Du är en del av ett litet, sammansvetsat team där alla hjälps åt.
I arbetet ingår även att hämta leveranser från vårt centralkök, därför är B-körkort ett krav.
Arbetstiderna varierar (dagtid, helger förekommer).
Tjänsten kan vara heltid eller deltid beroende på överenskommelse.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kallskänka eller kock, gärna med bageri- eller cafévana.
Har B-körkort.
Tycker om att baka och laga mat från grunden.
Är självgående, noggrann och ansvarstagande.
Trivs i ett mindre team där stämningen är familjär och tempot ibland högt.
Vi erbjuder:
En kreativ och inspirerande arbetsplats i charmiga Viggbyholm.
Möjlighet att utvecklas och påverka menyn.
Ett varmt, engagerat och personligt arbetslag.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan och ett kort personligt brev till [info@stationskafeet.se
urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: info@stationskafeet.se Omfattning
