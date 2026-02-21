Kallskänka
2026-02-21
Kallskänka S:t Markus Vinkällare
Nöjeskvarteret Malmborgen AB i centrala Malmö har som ambition att tillgodose en helhetsupplevelse avseende nöjen till våra gäster genom våra olika inriktningar. Hos oss hittar man allt från pub, restauranger, nattklubbar, vinkällare, festvåningar, gatukök samt vår fina uteservering Gränden på sommaren. Vi strävar hela tiden efter att ge våra gäster det lilla extra vad gäller miljö, service samt gastronomisk upplevelse. Till vår Restaurang S:t Markus Vinkällare som är en del av Nöjeskvarteret Malmborgen, och som primärt serverar buffé och klassisk à la carte, söker vi nu en ambitiös kallskänka.
Arbetet omfattar primärt traditionell matlagning från grunden av kött, fisk och vegetariska rätter. Vi ser gärna att du har arbetat som kallskänka i ett antal år och har erfarenhet ifrån mattillagning från grunden med fokus på buffé och framförallt bakning och desserter. Vi ser gärna att du har besitter ett innovativt tankesätt kring matlagning.
Som person är du glad, ambitiös, stresstålig och pålitlig. Du brinner för att ge våra gäster den absolut bästa matupplevelse genom att tillämpa din noggrannhet och ditt innovativa tankesätt kring matlagning, där du har ett öga för detaljer.
Du har en god kunskap kring hantering av livsmedel och hygien och vi vill att du genomgått en certifierad utbildning kring hantering av livsmedel. Vidare är du en lagspelare som trivs att arbeta i en dynamisk miljö. För våra gästers skull ser vi gärna att du är snus- och rökfri.
Möjlighet finns att även arbeta på någon av våra andra inriktningar inom Nöjeskvarteret Malmborgen såsom nu Gränden på sommaren. För rätt person finns fina utvecklingsmöjligheter inom vårt företag.
Tjänster finnes för deltid och heltid. I din roll kommer du att rapportera till Köksmästare.
Lön enligt kollektivavtal. Vänligen skicka ditt CV och gärna en bild på dig.
Ansökningar tages emot löpande och anställning påbörjas inom en relativ snar framtid.
För frågor, kontakta: markus.walterstrom@malmborgen.nu
Vänligen märk er ansökan "Kallskänka S:t Markus Vinkällare 2026"
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: markus.walterstrom@malmborgen.nu
